כיכר השבת
מצלמת הגוף של השוטר תיעדה: כך חולץ החייל שהותקף בהפגנת הפלג

המשטרה מפרסמת הבוקר תיעוד ממצלמת הגוף של לוחמי יס"מ בירושלים, בו נראה חילוץ חייל צה"ל חובש כיפה לבנה, ש"חולץ" במהלך הפגנת הפלג הירושלמי, לאחר שניסו לתקוף אותו | צפו (חרדים)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

במהלך ההפגנה הסוערת של הפלג הירושלמי, שנערכה אמש בכניסה ל ליד גשר המיתרים - במקביל למוקדים נוספים ברחבי הארץ - "חולץ" חייל צה"ל, חובש כיפה לבנה, בידי כוחות משטרה ויס"מ, זאת לאחר שלדברי המשטרה הותקף בידי מפגינים.

הבוקר (שלישי) מפרסמת המשטרה תיעוד מאותם רגעים, כפי שנלכד במצלמות הגוף של השוטרים ששהו באזור.

החייל, כך מסרה המשטרה, ירד מאוטובוס באזור ההפגנה. סביבו החלו להתקהל מפגינים וחלקם אף התגרו בו, ירקו עליו וניסו לתקוף אותו.

​"מפירי הסדר החלו בניסיונות לפגוע בחייל, תוך שהם מגדפים, יורקים לעברו ומשליכים חפצים שונים", מסרה המשטרה.

"לוחמי היס"מ והשוטרים חתרו למגע בנחישות, פרצו באופן מיידי לתוך ההמון המשולהב, ובאמצעות שימוש מקצועי באמצעים לפיזור הפגנות הדפו את הפורעים, בודדו את החייל וחילצו אותו בבטחה מהמקום".

לדברי המשטרה, "​מדובר באירוע חמור המצטרף למקרים נוספים של ניסיונות פגיעה בלובשי מדים במהלך מחאות בתקופה האחרונה. משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגוע בחיילי צה"ל, בשוטרים ובכוחות הביטחון בכלל. שוטרי מחוז ירושלים ימשיכו לפעול ביד קשה ובאפס סובלנות נגד מפירי סדר ואלימות, במטרה לשמור על שלום הציבור וביטחונו".

ירושליםהפגנההפלג הירושלמיחייל

