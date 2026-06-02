"בבגדי שבת - ודמעות בעיניים": בעלי השמחה שנתקעו בלב ההפגנות

כאוס חסר תקדים נרשמו אמש ברחבי הארץ, כאשר אלפי מפגינים מהציבור החרדי יצאו למחאות סוערות במספר מוקדים מרכזיים. המחאות, שפרצו בעקבות מעצרם של בני ישיבות המוגדרים כעריקים לאחר שלא התייצבו בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל, הובילו לחסימות ממושכות של עורקי תחבורה ראשיים ולעימותים אלימים במיוחד בין המפגינים לכוחות הביטחון.

ההפגנות התפרסו על פני כמה זירות מרכזיות, ובראשן הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, ציר כביש בגין בבירה, ומחלף גנות בגוש דן. כוחות המשטרה, שזרמו בכוחות מתוגברים למוקדי החסימות, הפעילו יד קשה ואמצעים מגוונים לפיזור הפגנות בניסיון לפתוח את הצירים. העימותים החריפו במהירות כאשר המשטרה עשתה שימוש במכתזיות, פרשים, אלות, ואף ברימוני הלם שהרעידו את האזור. במקביל, נרשמו מוקדי מחאה נוספים וסוערים גם בסמוך לבתיהם של מפקדי משטרה בכירים ובמקומות נוספים בארץ.

הדרמה הגיעה לשיאה הכואב במהלך החסימה בכביש 4 באזור גוש דן, כאשר מפגין כבן 20 נפצע באורח קשה לאחר שנדרס על ידי אופנוע במוקד ההפגנה סמוך למחלף גנות. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול ראשוני מציל חיים ופינו אותו לבית החולים. במקביל, דווח מהשטח על מפגין נוסף שנפצע באורח בינוני כתוצאה מחבלה ישירה באזור גשר גנות, במהלך הניסיונות לפנות את הציר.

לצד מראות העימותים הקשים והאלימות ברחובות, נרשמו גם מחזות קורעי לב ומעוררי דאגה של עשרות בעלי שמחה, חתנים, כלות ומחותנים, כשהם לבושים במיטב מחלצותיהם החגיגיות, שנתקעו שעות ארוכות בפקקי הענק ללא יכולת לזוז.

ברגעים קשים של חוסר אונים, נצפו בעלי השמחה כשהם יוצאים מהרכבים, מתחננים בדמעות שליש בפני המפגינים ומבקשים רק לפתוח להם את הדרך כדי שיוכלו להגיע לחופות ולחתונות שלהם, שהשתבשו לחלוטין בעקבות החסימות. הדמעות הללו של בעלי השמחה שראו את יום שמחתם יורד לטמיון, לא נגע בדיוק ללבם של כלל המפגינים שחלקם המשיכו לחסום את דרכם.