כיכר השבת
תיעודים סוערים

"בבגדי שבת - ודמעות בעיניים": בעלי השמחה שנתקעו בלב ההפגנות

אלפים יצאו אתמול למחאות סוערות במוקדים מרכזיים בארץ בעקבות מעצר בני ישיבות עריקים • עימותים קשים נרשמו בין המפגינים לכוחות המשטרה שהפעילו פרשים ורימוני הלם •  לצד האלימות, נרשמו מחזות קורעי לב של בעלי שמחות הלבושים בבגדים חגיגיים מתחננים בדמעות בפני המפגינים לאחר שיום שמחתם השתבש לחלוטין • ארי קופרשטוק מביא תיעודים מגשר המיתרים, ושמוליק קורלנסקי עם התיעודים ממחלף גנות, מהירידה מהאוטובוסים ועד לרגע תאונת האופנוע (חרדים)

3תגובות
מכתזיות בפעולה בהפגנה בירושלים
מכתזיות בפעולה בהפגנה בירושלים| צילום: צילום: באדיבות המצלם

כאוס חסר תקדים נרשמו אמש ברחבי הארץ, כאשר אלפי מפגינים מהציבור החרדי יצאו למחאות סוערות במספר מוקדים מרכזיים. המחאות, שפרצו בעקבות מעצרם של בני ישיבות המוגדרים כעריקים לאחר שלא התייצבו בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל, הובילו לחסימות ממושכות של עורקי תחבורה ראשיים ולעימותים אלימים במיוחד בין המפגינים לכוחות הביטחון.

ההפגנות התפרסו על פני כמה זירות מרכזיות, ובראשן הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, ציר כביש בגין בבירה, ומחלף גנות בגוש דן. כוחות המשטרה, שזרמו בכוחות מתוגברים למוקדי החסימות, הפעילו יד קשה ואמצעים מגוונים לפיזור הפגנות בניסיון לפתוח את הצירים. העימותים החריפו במהירות כאשר המשטרה עשתה שימוש במכתזיות, פרשים, אלות, ואף ברימוני הלם שהרעידו את האזור. במקביל, נרשמו מוקדי מחאה נוספים וסוערים גם בסמוך לבתיהם של מפקדי משטרה בכירים ובמקומות נוספים בארץ.

הדרמה הגיעה לשיאה הכואב במהלך החסימה בכביש 4 באזור גוש דן, כאשר מפגין כבן 20 נפצע באורח קשה לאחר שנדרס על ידי אופנוע במוקד ההפגנה סמוך למחלף גנות. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול ראשוני מציל חיים ופינו אותו לבית החולים. במקביל, דווח מהשטח על מפגין נוסף שנפצע באורח בינוני כתוצאה מחבלה ישירה באזור גשר גנות, במהלך הניסיונות לפנות את הציר.

לצד מראות העימותים הקשים והאלימות ברחובות, נרשמו גם מחזות קורעי לב ומעוררי דאגה של עשרות בעלי שמחה, חתנים, כלות ומחותנים, כשהם לבושים במיטב מחלצותיהם החגיגיות, שנתקעו שעות ארוכות בפקקי הענק ללא יכולת לזוז.

ברגעים קשים של חוסר אונים, נצפו בעלי השמחה כשהם יוצאים מהרכבים, מתחננים בדמעות שליש בפני המפגינים ומבקשים רק לפתוח להם את הדרך כדי שיוכלו להגיע לחופות ולחתונות שלהם, שהשתבשו לחלוטין בעקבות החסימות. הדמעות הללו של בעלי השמחה שראו את יום שמחתם יורד לטמיון, לא נגע בדיוק ללבם של כלל המפגינים שחלקם המשיכו לחסום את דרכם.

הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס ע"י גשר המיתרים בירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)
הפגנה נגד גזירת הגיוס במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (43%)

לא (57%)

גיוס חרדיםהפגנהגשר המיתריםמחלף גנות

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
לא ראיתי בגדי שבת וגם לא דמעות
כותרת מכעיסה
לא ראיתי אינה ראיה
אחר כך
1
המפגנים עתידים לתת את הדין בבי"ד של מעלה. כמה אמבולנסים לא יכלו להגיע להיכן שצריך. כמה צער ויגון הם גורמים. זו דרכה של תורה?
אחר כך

עוד בחדשות חרדים

מתוך חביבות המצווה

|

צַדִּיק מַה פָּעָל

|

תיעודים סוערים

||
3

"יש לכם נביא בעיר"

|

בשיחות סגורות

||
18

כיצד יצביעו הנציגים החרדים?

||
7

חיזוק ב-60 שניות

|
ש

דרכה של תורה

עלון אחוותא|מקודם

הטור של ישי כהן

||
36
ש

מכתב דחוף לרה"מ

אסף מגידו|מקודם

"אל תהיו חכמים גדולים, אל תפעלו לבד"

||
14

"רדיפה והשפלה"

||
26

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר