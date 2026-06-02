יוסי לוי בראיון צפו - צילום: כיכר השבת יוסי לוי בראיון צפו | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 19:17

הרחוב החרדי כמרקחה, והמתח ההולך ונבנה בין המגזר לחברה הישראלית ולרשויות מאיים לפוצץ לחלוטין את התהליכים השקטים שנעשו בשנים האחרונות.

מי שמכיר את השטח מקרוב ונמצא מזה עשור וחצי בלב העשייה של הליווי וההקמה של המסלולים המותאמים, סא"ל במיל' יוסי לוי – מנכ"ל איגוד 'שומר ישראל - מסלולי חרדים בצה"ל' - החליט לעשות מעשה. במכתב חריף ויוצא דופן ששיגר לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון, הוא מתריע כי המדיניות הנוכחית מובילה לאסון ומשיגה את התוצאה ההפוכה לחלוטין. בריאיון מיוחד ליוסי סרגובסקי באולפן 'כיכר', לוי משרטט תמונת מצב מדאיגה על מה שקורה ברחובות ירושלים ובני ברק. "הגישה הנוכחית של שליחת צווים קולקטיביים, המעצרים והפשיטות לתוך השכונות והישיבות, מזכירה לי ימים מאוד אפלים במדינת ישראל", הוא פותח בכאב. "אני מוטרד ברמה כזאת שאני אומר בצורה ברורה: אנחנו נמצאים במסלול ישיר לכך שנראה שוב אבנים נזרקות על חיילים חרדים ברחובות. אני זוכר היטב את השנים 2013 ו-2014. ב-2013 הלכתי בשכונה שלי בגאווה, הצעירים החרדים העריכו אותי, תמכו בי, הבינו שמי שלא לומד צריך לעשות משהו. אבל אז הגיע תיקון 19 לחוק שירות ביטחון – 'חוק לפיד' המפורסם לשמצה – והניסיון להטיל סנקציות פליליות. הרחוב החרדי בער נגד הצבא בצורה אגרסיבית, מאותו יום זרקו עליי ועל החיילים שלי אבנים, ונאלצנו לסגור דירות לחיילים בודדים בגבעת שאול. המצב היום חוזר בדיוק לשם, ואף גרוע מכך".

חייל צה"ל מחולץ אתמול מההפגנה - צילום: דוברות משטרה חייל צה"ל מחולץ אתמול מההפגנה | צילום: צילום: דוברות משטרה 10 10 0:00 / 0:37

לדברי לוי, הפגיעה הקשה ביותר היא ב"מיינסטרים" החרדי, בליבת המגזר, שלא היה שייך מעולם לחוגים הקיצוניים. "תסתכלו על מה שקורה מהשביעי באוקטובר ועד היום. בתחילת המלחמה, אנשים מהלב של המגזר החרדי שלא דיברו איתי מעולם, הרימו טלפון כדי לתמוך, ואמרו לי 'אנחנו מתפללים עליכם'.

היום, בסבב הנוכחי, זה כבר נעלם לחלוטין. ההקצנה הגיעה לתוך הליבה. כשבאים ותוקפים את כל המגזר, כשהצבא הופך באופן קולקטיבי את כל מי שלא מתגייס לעבריין ופושע בלי הבחנה – לוקחים אנשים נורמטיביים והופכים אותם לקיצוניים. אי אפשר לעצום עיניים לניצחון הטקטי של הפלג הירושלמי. לפני עשור הם באו לרבנים הליטאיים מהמיינסטרים ואמרו להם 'תהיו איתנו בקו הנוקשה', והיום לצערי הם שמים אצבע בעין של כולם ואומרים 'אמרנו לכם'. את הדבר הזה חייבים לעצור מיד".

במהלך הריאיון מבקש לוי לנפץ לחלוטין את המיתוס שנוצר בתקשורת הכללית, כאילו הלחצים המשפטיים והסנקציות הכלכליות מביאים לתוצאות בשטח. "נכון, יש עלייה מסוימת במספר המתגייסים החרדים, אבל צריך לומר את האמת ביושר: מאה אחוז מהעלייה הזו היא באזורים טכנולוגיים, בשירות ללא מדים ובמקומות שלא משרתים בהם אנשי מילואים. זה בכלל לא האירוע ולא פותר את הצורך הלאומי.

הצורך האמיתי של המדינה כרגע הוא בלוחמים בשטח, כדי לשחרר את אנשי המילויים שקורסים תחת הנטל. אני בעצמי סיימתי לא מזמן 80 ימי מילואים בטול כרם, הגדוד שלי מורכב ממנכ"לי חברות הייטק ואנשים מובילים במשק שקורסים.

ובגזרת הלוחמה? אין שום גידול בשלוש שנות מלחמה. בגיוס האחרון הגיעו 96 לוחמים לחטיבת החשמונאים, והוציאו הודעות חגיגיות על גידול של 24 אחוזים. השתגעתם? ב-2013, לפני החוקים והכפייה, פתחנו שתי פלוגות במחזור והיו פי שניים לוחמים חרדים מהיום, בעוד הציבור החרדי מאז הכפיל את גודלו! כל מי שטוען שסנקציות כלכליות הביאו חרדים ללחימה – מקשקש. זה אולי משפיע על תהליכים ארוכים שייראו בעוד עשור, אבל כרגע זה לא רלוונטי לצורכי המלחמה".

לוי מפנה אצבע מאשימה חריפה כלפי המערכת הפוליטית כולה, ומגדיר את המצב כמחדל הגדול ביותר של המדינה בתוך הבית. "עצם זה ששנתיים וחצי מפרוץ המלחמה לא עבר חוק גיוס שמסדיר את מעמדם של לומדי התורה לצד גיוס מהיר של מי שאינו לומד – דבר שהייתה עליו הסכמה רבנית מקצה לקצה למעט הפלג הקיצוני – זה המחדל הכי גדול שיש.

פנו אליי בימים האחרונים פוליטיקאים בכירים ביותר שמנסים למצוא פתרונות, אבל בשורה התחתונה במבחן התוצאה הם נכשלו. אנחנו גוף ניטרלי לחלוטין ולא עובדים אצל אף מפלגה, ימין או שמאל, אבל צריך לומר בגלוי: כמעט כל הנציגים החרדים הציגו אפס עזרה למסלולים האלו. מפלגת שס היא היחידה שהייתה מעורבת בסיפור הזה בצורה נבונה וסייעה דרך משרדי הממשלה שלה, האחרים – בכלל לא.

יצא לי לשוחח עם פוליטיקאי ליטאי בכיר מאוד, סיפרתי לו שיש תחת חסותנו מאות חיילים בודדים שמגיעים מבתים ליטאיים קלאסיים בירושלים ובבני ברק, והוא פשוט התכחש למציאות ואמר לי: 'מה פתאום, לא יכול להיות, הם לא חרדים אמיתיים'. הזמנתי אותו לסיור בבתים האלו, והוא כמובן לא בא. בציבור הספרדי ממוצע לא יזרקו ילד מהבית בגלל גיוס, אבל בציבור הליטאי לצערי זה קורה, והנציגים פשוט מנותקים מהשטח ומסרבים לראות את מאות הבחורים הללו שמסתובבים ללא קורת גג".

כשהוא נשאל מהו הפתרון הנכון בעיניו, לוי מסביר כי יש צורך בתוכנית ממשלתית קוהרנטית שמבוססת על חינוך והתאמה, ולא על כפייה ומלחמות תקשורתיות. "ב-78 שנות קיומה, מדינת ישראל לא השכילה לכתוב תוכנית אחת קוהרנטית לשילוב חרדים.

הקמת חטיבת החשמונאים היא צעד חשוב, אבל בשביל להביא בחור חרדי ללחימה צריך לעבוד בזה, וזה דורש תהליך חינוכי עמוק מאפס למאה. עבדנו בשנה וחצי האחרונות על הקמת איגוד ישיבות ההסדר החרדיות, ולפני שבועיים משרד הביטחון הכריז רשמית על הקמתו.

יש שם כבר 15 ישיבות הסדר חרדיות עם כ-1,000 תלמידים. אנחנו משקיעים שם המון, אבל המדינה צריכה לבוא ולהגיד לכל יזם חרדי: 'תקים ישיבת הסדר או מכינה קדם-צבאית, אנחנו איתך'. היום זה לא קורה, התקציבים לא מאושרים והבירוקרטיה סופר מורכבת".

"אנחנו שמחים וגאים בו שמצא את הדרך. מאחלים לו המון הצלחה ושישמור על עם ישראל" ( צילום: יח"צ )

בסיום דבריו, תוקף לוי בחריפות את הניסיונות של גורמים ליברליים בתקשורת ובציבור הכללי לכפות אג'נדות חברתיות על המסלולים החרדיים. "נצח יהודה קיימת 26 שנים, ואין חודש שהיא לא מותקפת בכותרות של עיתון 'הארץ' ועיתונים אחרים, שמתעסקים בשטויות של 'האם נשים ייכנסו ליחידה'.

לאחרונה ראיינו מח"ט בלבנון וכל מה שהטריד את המראיין זה למה אין נשים בחטיבת החשמונאים. התשובה היא חד משמעית: נשים לא ייכנסו לנצח יהודה ולא לחשמונאים, ומי שחושב אחרת פשוט מנותק ולא מבין שחרדים לא יבואו לצבא במצב כזה. אני משרת כבר 16 שנים כמפקד גדוד במילואים, ואני אומר על השולחן: אנחנו לא נבוא לשירות שלא מותאם במאה אחוז למגזר החרדי. תפסיקו לדבר על שוויון והדרת נשים, זה שטויות. כל היחידות בצה"ל פתוחות לנשים מלבד בודדות, ולא קרה כלום. אני יכול להיות לוחם מצוין, להגן על המדינה ולא לשרת ליד נשים. רוצים חרדים בצה"ל? תפסיקו עם השטויות ותתאימו את עצמכם אליהם".

לצד הביקורת על הצבא, לוי מציין לטובה את התהליכים שמתרחשים במשטרת ישראל ובמשמר הגבול. "יש שם תהליכים נפלאים. השר איתמר בן גביר רתום לסיפור הזה, ומפקד מג"ב בריק יצחק הוא בן אדם מדהים שלקח את שילוב החרדים כמשימה אישית. פתחנו יחד איתם פלוגה חרדית במג"ב, ובחזון שלו הוא כבר רואה את הפתרון האסטרטגי לכל הגזרה המזרחית של מדינת ישראל באמצעות לוחמים חרדים. אותו דבר קורה במשטרת ישראל עם המפכ"ל ועם רב המשטרה, הרב רמי ברכיהו, שהוא ממייסדי הסיפור הזה. המספרים שם עדיין קטנים וצריך להגדיל אותם, אבל שם המערכת מבינה את האירוע, והדברים נעשים בצורה נכונה ומכבדת".

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!