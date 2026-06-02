בעקבות גל ההפגנות והעימותים בימים האחרונים סביב מעצרי בחורי ישיבות, בכיר במשטרה מזהיר בשיחות סגורות כי המשך המעצרים עלול להביא לקריסת המערכת המשטרתית בשל מחסור בכוח אדם.

לדברי אותו בכיר, לאחר מעצרי בחורי ישיבות בידי משטרת ישראל והעברתם לידי המשטרה הצבאית - מהלך שבוצע בעקבות הנחיית המפכ״ל דני לוי ובהמשך להנחיית היועמ״שית - נאלצה המשטרה להתמודד עם שורת הפגנות חריפות, בהן גם פריצה לתחנת המשטרה בבית שמש בליל ראשון, פריצה באגף הטכנולוגיה אתמול בירושלים, פריצה לביתו של ראש אגף התנועה במשטרה, לצד עימותים נוספים בקרית גת שבוע שעבר ובמוקדים נוספים בארץ.

“אין בידינו מספיק שוטרים להתמודד גם עם ההפגנות, גם עם המעצרים וגם עם העבודה השוטפת”, אמר הבכיר. “שוטרים שאמורים לטפל באירועי אלימות ובמקרי חירום שוטפים עסקו בימים האחרונים כמעט רק במחאות ובאירועים סביב המעצרים”.

לדבריו, “אם המשטרה הצבאית תמשיך לבצע מעצרים או שהיועמ״שית תמשיך להורות למשטרה לבצע אותם - אנחנו נקרוס תחת מצוקת כוח אדם”.

מצלמת הגוף של השוטר תיעדה: כך חולץ החייל שהותקף בהפגנת הפלג חזקי שטרן | 11:12

ברקע הדברים, הלילה האחרון עבר בשקט יחסי - לילה ראשון מזה כשבוע ללא מעצרי עריקים חרדים.