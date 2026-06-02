צפו: נהג המשאית התחזה לאדם אחר - ואלו האנשים שנמצאו בפנים

דרמה במעבר חיזמא: לוחמי משמר הגבול ולוחמי המעברים של צה"ל סיכלו אמש ניסיון הברחה נועז של חמישה שוהים בלתי חוקיים לתוך שטחי מדינת ישראל, תוך חשיפת שיטת פעולה מתוחכמת שכללה התחזות ותעודות זהות מזויפות.

האירוע התרחש, כך מסרה המשטרה היום (שלישי), כאשר משאית כבדה שהגיעה משטחי יהודה ושומרון עוררה את חשדם של הכוחות המוצבים במעבר, דבר שהוביל להחלטה לערוך לה בדיקה יסודית ומקיפה.

בתיעוד הדרמטי מפעילות הכוחות נראים הלוחמים כשהם מורים לנהג המשאית לעצור, ובמקום מתפתחת אינטראקציה מתוחה שבה הנהג מנסה לשדר "עסקים כרגיל".

הלוחמים, שלא הסתפקו בבדיקה שטחית, דרשו ממנו להזדהות, וכאשר הציג את תעודת הזהות שלו, התעורר מיד חשד כבד כי מדובר במסמך מזויף שנועד להסתיר את זהותו האמיתית.

בשיחה המתועדת, ניתן לשמוע את הלוחמים מעמתים את הנהג עם החשדות, כשהם דורשים ממנו להציג את המצלמה של הרכב ולפרט על מוצאו. הלחץ על הנהג גבר כשהבין כי הכוחות אינם מוותרים, ובחיפוש מעמיק שערכו הלוחמים בחלל המשאית, נחשפה המציאות המטרידה: חמישה שוהים בלתי חוקיים שהסתתרו בתוך תא הנהג והקבינה, כשהם מקווים לחמוק מתחת לרדאר של כוחות הביטחון.

בסרטון נראים רגעי המעצר, כאשר הלוחמים מורים לחמישה לרדת בזה אחר זה מהמשאית, כשהם נאלצים לרדת כורעים על ברכיהם אל מול הקיר, תחת השגחה הדוקה של לוחמי מג"ב.

הנהג, גבר בן 38 תושב מזרח ירושלים, נעצר במקום ונאזק על ידי הכוחות. על פי חומרי החקירה הראשוניים, מדובר בשיטה מאורגנת וצינית, במסגרתה הנהג לא רק התחזה לאדם אחר, אלא גם גבה סכומי כסף נכבדים – מאות שקלים מכל אחד מהשוהים – בתמורה לסיכון חייהם של אזרחי ישראל והחדרתם הבלתי חוקית לשטח המדינה.

הנהג הועבר להמשך חקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים, שם ינסו החוקרים להבין את היקף פעילותו ואם מדובר בחלק מרשת הברחה רחבה יותר. גורמי ביטחון מציינים כי לוחמי משמר הגבול ולוחמי המעברים של צה"ל ממשיכים לגלות עירנות שיא בנקודות החיכוך, במטרה לסכל בכל עת ניסיונות חדירה המהווים איום על ביטחון הציבור ושלום האזרחים, וכי הפעילות המקצועית של הלוחמים במעבר חיזמא היא הוכחה נוספת לחשיבות התפקיד בבלימת איומים אלו.