תיעוד דרמטי

מכת״זית משפריצה מים וקצף, השוטרים השליכו רימוני הלם - אך המפגינים לא זזים | צפו

כוחות יס"מ גדולים הופעלו בכניסה לירושלים • תיעוד: מכתזית התיזה מים וקצף, רימוני הלם נזרקו - אך המפגינים סירבו לעזוב | רק אחרי 3.5 שעות הוכרז 'ויחזור לתלמודו' (חרדים)

הפגנה סוערת של 'הפלג הירושלמי' התקיימה אמש (שני) בכניסה לירושלים, כאשר מאות מפגינים חסמו את הכביש המרכזי במחאה על מעצר .

אחרי כשעתיים שהמשטרה איפשרה את החסימה, הופעלו כוחות גדולים של יס"מ ולוחמי משמר הגבול בניסיון לפזר את ההפגנה - כמעט ללא הצלחה.

השוטרים הפעילו רימוני הלם והשתמשו במכתזית שהתיזה מים וקצף לעבר המפגינים, אך אלה סירבו בתוקף לעזוב את הכביש.

כוחות המשטרה, שכללו גם פרשים ומכת"זים, פעלו במשך זמן ממושך לפיזור ההפגנה, אך נתקלו בהתנגדות עזה מצד המפגינים.

רק לאחר כשלוש וחצי שעות מאז החלה ההפגנה, הכריזו המארגנים בהוראת הרבנים על 'ויחזור לתלמודו', ורק אז עזבו המפגינים את המקום. ההפגנה התקיימה במקביל למספר מוקדי מחאה נוספים ברחבי הארץ, כולל בכביש בגין ובמחלף גנות בגוש דן.

מלבד ההפגנה בכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, התקיימו אמש הפגנות נוספות בכביש בגין ובמחלף גנות בגוש דן. במחלף גנות נחסם כביש 4 לשני הכיוונים, מה שגרם לעומסי תנועה כבדים באחד העורקים המרכזיים של המדינה.

במהלך ההפגנה במחלף גנות נפגע מפגין צעיר בן 25 באורח קשה מאופנוע. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. חובשי מד"א שהגיעו למקום מסרו כי הפצוע שכב לצד הדרך כשהוא מעורפל הכרה.

גיוס חרדיםהפלג הירושלמיחוק הגיוסמכת"זרימוני הלםמעצר תלמידי ישיבה

6
צריך כל יום להפגין
ניסו
5
מישהו יודע אם מתכננים הפגנות להיום? אני פוחדת לנסוע מחוץ לעיר שלא אתקע.
סבתא
4
כל הכבוד
יוסי לב
3
לעצור עשרות ולהטיל 10,000 ש"ח קנס על כל אחד, על כלל ההפגנות לא משנה של מי.
פלוני
אז אבדה הזכות להפגין? יעני צפון קוריאה?
james
אין הפגנה ללא הפרת סדר
היועמשית
2
גיבורים גדולים רימון הלם מבריח 100 ערבים אבל לא ישיבשער עם אידאולוגיה יצוקה זה פאר החינוך שלנו יראו הקנאים ויסבלו
יוני
פאר החינוך שלנו זה ילדים בני 15 שיוצאים להפגין בשביל האקשן? שפוגעים ברכוש? שחוסמים תנועה של אנשים שכל עוונם הוא שהם הלכו לעבודה להביא פת לחם לבני ביתם?
פישרים
1
מה שהכי מרגש את כולם, זה ההכרזה 'ויחזור לתלמודו' - עוצמה שאין דומה לה!!!!!
חיים שאול

