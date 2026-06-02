הפגנה סוערת של 'הפלג הירושלמי' התקיימה אמש (שני) בכניסה לירושלים, כאשר מאות מפגינים חסמו את הכביש המרכזי במחאה על מעצר תלמידי ישיבות.

אחרי כשעתיים שהמשטרה איפשרה את החסימה, הופעלו כוחות גדולים של יס"מ ולוחמי משמר הגבול בניסיון לפזר את ההפגנה - כמעט ללא הצלחה. השוטרים הפעילו רימוני הלם והשתמשו במכתזית שהתיזה מים וקצף לעבר המפגינים, אך אלה סירבו בתוקף לעזוב את הכביש. כוחות המשטרה, שכללו גם פרשים ומכת"זים, פעלו במשך זמן ממושך לפיזור ההפגנה, אך נתקלו בהתנגדות עזה מצד המפגינים.

רק לאחר כשלוש וחצי שעות מאז החלה ההפגנה, הכריזו המארגנים בהוראת הרבנים על 'ויחזור לתלמודו', ורק אז עזבו המפגינים את המקום. ההפגנה התקיימה במקביל למספר מוקדי מחאה נוספים ברחבי הארץ, כולל בכביש בגין ובמחלף גנות בגוש דן.

מלבד ההפגנה בכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, התקיימו אמש הפגנות נוספות בכביש בגין ובמחלף גנות בגוש דן. במחלף גנות נחסם כביש 4 לשני הכיוונים, מה שגרם לעומסי תנועה כבדים באחד העורקים המרכזיים של המדינה.

במהלך ההפגנה במחלף גנות נפגע מפגין צעיר בן 25 באורח קשה מאופנוע. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. חובשי מד"א שהגיעו למקום מסרו כי הפצוע שכב לצד הדרך כשהוא מעורפל הכרה.