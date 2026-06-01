"בחור חרדי ירק עליי באוטובוס": כוכב הרשת שיתף בתקרית קשה

כוכב הרשת יענקי גולדהבר המשרת בראש מחלקה מיוחדת שמעודדת גיוס חרדים בצה"ל, הותקף על ידי בחור חרדי שירק עליו באוטובוס.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות שיתף גולדהבר את עוקביו בתקרית: "ישבתי עם המדים שלי בדרך למרכז והוא ירק עליי. ממש ככה".

"האמת שאין לי שום תלונה עליו, הוא לא נראה לי מהקיצוניים", הוסיף גולדהבר. לדבריו, "בכל זאת הוא ירק עליי כי אנחנו כמדינה, כצבא, כאזרחים השנאנו עליו כל סוג של חייל".

"כל חייל אצלו הוא חרד"ק (חרדי קל דעת)", הוסיף כוכב הרשת. לדבריו, "הוא חושב שאנחנו רודפים אחרי לומדי התורה חלילה, שולחים את חלקם למעצרים ולכלא, אז מה הפלא שהם שונאים אותנו".

"האם צריך למצוא פיתרון לגיוס חרדים? יכול להיות שכן ואולי גם לא, אבל השנאה שראיתי בעיניים זה ממש לא השנאה האישית, זה אך ורק כי לטנגו צריך 2 צדדים", הבהיר גולדהבר, וסיכם: "בואו נגיד שבאלימות שום דבר לא יצליח, בהבטחה!".