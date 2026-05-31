כיכר השבת
"הגיע הזמן להחלטות אופרטיביות"

בקואליציה מגיבים לדרעי: השרים בן גביר ולוין ומזכיר הממשלה התייצבו לימינו

שר המשפטים יריב לוין, השר בן גביר ומזכיר הממשלה יוסי פוקס גיבו הערב את דבריו של יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי | לוין קרא לכינוס דחוף של ראשי מפלגות גוש הימין במטרה לגבש צעדים אופרטיביים שיחזירו, לדבריו, את השליטה למדיניות הממשלה (פוליטי)

השר יריב לוין (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין החריף הערב (ראשון) את המתקפה של בכירי הקואליציה נגד מערכת המשפט, כאשר הביע תמיכה פומבית בדבריו של יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי.

לוין כתב: "אני מצטרף לקריאתו של חה"כ הרב אריה דרעי שלא להחריש עוד. אני קורא לקיום ישיבה דחופה של ראשי מפלגות גוש הימין. הגיע הזמן שנקבל שורת החלטות אופרטיביות, אשר יחזירו את השליטה במדינה לממשלה, וישימו סוף לאנרכיה השיפוטית".

מי שהצטרף לדברים הוא השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר שכתב: "אני שמח מאוד שסוף סוף כולם מבינים את מה שצעקתי לבדי מהיום הראשון להקמת הקואליציה, כי יש לפטר את היועמ״שית העבריינית והאנרכיסטית.

לצערי בזמנו הייתי קול קורא במדבר וחבריי החרדים התנגדו לפיטוריה. גם כעת עוד ניתן לעשות, ואני קורא לחבריי בממשלה לנקוט בצעדים מיידים לשליחתה המיידית הביתה, בלי זה אין משמעות לשלטון הימין".

גם מזכיר הממשלה יוסי פוקס כתב: "צה"ל זקוק ללוחמים חרדים ולא לעצורים חרדים במתקני כליאה. כפי שהתרעתי לאורך כל הדרך, המאבק של היועצת בציבור החרדי שהולך ומסלים מידי שבוע, החל מהדרישה למכסות עצורים, דרך דרישה למנוע אפילו תרומות לישיבות (שאינן מקבלות היום שום תקציב מהמדינה לחייבי גיוס) וכלה בדרישה למכסות כתבי אישום, תוביל בסופו של יום לירידה בגיוס חרדים בצה"ל, להפיכת כל הציבור החרדי לפלג הירושלמי וחס ושלום גם למלחמת אחים.

נזכיר שעד לפקיעת פרק ג1 לחוק שירות ביטחון, מה שהוביל לכך שלראשונה בתולדות המדינה לומדי תורה שתורתם אומנותם בישיבות החרדיות (כולל המתמידים הכי גדולים) התעוררו למציאות שבאי התגייסותם לצה"ל הם עוברים עבירה פלילית, לא ראינו עיסוק כלשהו מצד היועצת באכיפה פלילית על משתמטים מצה"ל שאינם מהציבור החרדי, לא מבצעי מעצרים, לא סנקציות ולא כלום. אין מדובר באכיפה שוויונית, אלא להפך באכיפה בררנית, מגמתית ופסולה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר