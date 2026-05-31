יו"ר מפלגת ש"ס, הרב אריה דרעי, זעם הערב (ראשון) ותקף בחריפות את החלטת היועמ"שית השוללת הטבות מס ממוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל.

דרעי איים כי: "היועמ״שית המודחת והאנרכיסטית, הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה, ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה, ולקרע עמוק מול רשויות המדינה".

דרעי הוסיף ותקף: "כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה. אני זועק ומתריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין - הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית: אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. קולכם אינו נשמע!"

עוד מסר הרב דרעי כי "לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט הוא רפש".

בקואליציה מגיבים לדרעי: השרים בן גביר ולוין ומזכיר הממשלה התייצבו לימינו יוני גבאי | 23:38

כפי שדיווחנו, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה הערב כי "בהתאם למצב החוקי ובהמשך להחלטות בג״צ בנושא אכיפה כלכלית של חובת הגיוס, נקבע כי תישלל מעמותות בהן לומדים משתמטים משירות צבאי הטבת מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ובהמשך לישיבות בנושא עם גורמי המקצוע ברשות המיסים, אגף תקציבים ורשות התאגידים נקבעו הכללים ליישום".

בכך ממשיכה היועצת המשפטית לממשלה במסעה האובססיבי וחסר הפשרות לרדוף את עולם התורה ועמלי התורה השוקדים והוגים בעומקה של הלכה ומקדשים את שמו יתברך ברבים.

ההחלטה המקוממת על סעיף 46 באה שעות לאחר שמוקדם יותר הערב היועמ"שית חשפה כי צה"ל והמשטרה סיכמו על תוכנית חשאית לביצוע מעצרים יזומים של בני ישיבות חייבי גיוס בטווח הזמן הקרוב.

על פי הסיכום, צה"ל ומשטרת ישראל הגיעו להסכמה אופרטיבית על הוצאה לפועל של פעולות אכיפה יזומות וגל מעצרים משמעותי נגד 'משתמטים חרדים' כבר בתקופה הקרובה, לצד הפעלת נוהל מעצרים אקראיים ברחוב ושלילת הטבות כלכליות מרוכזת.

לצד המעצרים, המדינה מפעילה לחץ כלכלי כבד בהתאם להנחיית בג"ץ. מערך הדיגיטל הלאומי צפוי להשלים בתוך כשבועיים מאגר מידע דיגיטלי שיאפשר למשרדי הממשלה לשלוף נתוני משתמטים ולשלול מהם הטבות כלכליות באופן אוטומטי.

עד להשלמת המערכת, הצבא מעביר את הנתונים באופן ידני בקבצי אקסל לפחות פעם בחודש. מהמסמך עולה כי עובר להפצת הסיכום, צה"ל כבר העביר את רשימות המשתמטים המלאות לידי משרד הבינוי והשיכון ולידי משרד העבודה לצורך התחלת שלילת ההטבות בפועל. היועמ"שית הבהירה כי חובת שלילת התקציבים וההטבות חלה באופן גורף על שלוש קבוצות: עריקי בקו"ם, משתמטים, וכל מי שהוצא נגדו צו 12 – בין אם מועד ההתייצבות שנקבע לו חלף ובין אם לאו.