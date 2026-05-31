כיכר השבת
"לא נהיה שק החבטות"

דרעי תוקף את הודעת היועמ"שית ומאיים: ההחלטה תביא את הציבור החרדי למרד מיסים ונתק מהמשטרה

יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי תוקף את הודעת היועמ"שית ומאיים כי ההחלטה "תביא למרד מיסים" | דרעי פנה להנהגת הקואליציה ומסר: "אם אתם חפצים בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו, קולכם אינו נשמע!" (פוליטי)

יו"ר ש"ס אריה דרעי

יו"ר מפלגת ש"ס, הרב , זעם הערב (ראשון) ותקף בחריפות את החלטת היועמ"שית השוללת הטבות מס ממוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל.

דרעי איים כי: "היועמ״שית המודחת והאנרכיסטית, הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה, ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה, ולקרע עמוק מול רשויות המדינה".

דרעי הוסיף ותקף: "כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה. אני זועק ומתריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין - הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית: אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. קולכם אינו נשמע!"

עוד מסר הרב דרעי כי "לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט הוא רפש".

כפי שדיווחנו, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה הערב כי "בהתאם למצב החוקי ובהמשך להחלטות בג״צ בנושא אכיפה כלכלית של חובת הגיוס, נקבע כי תישלל מעמותות בהן לומדים משתמטים משירות צבאי הטבת מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ובהמשך לישיבות בנושא עם גורמי המקצוע ברשות המיסים, אגף תקציבים ורשות התאגידים נקבעו הכללים ליישום".

בכך ממשיכה היועצת המשפטית לממשלה במסעה האובססיבי וחסר הפשרות לרדוף את עולם התורה ועמלי התורה השוקדים והוגים בעומקה של הלכה ומקדשים את שמו יתברך ברבים.

ההחלטה המקוממת על סעיף 46 באה שעות לאחר שמוקדם יותר הערב היועמ"שית חשפה כי צה"ל והמשטרה סיכמו על תוכנית חשאית לביצוע מעצרים יזומים של בני ישיבות חייבי גיוס בטווח הזמן הקרוב.

על פי הסיכום, צה"ל ומשטרת ישראל הגיעו להסכמה אופרטיבית על הוצאה לפועל של פעולות אכיפה יזומות וגל מעצרים משמעותי נגד 'משתמטים חרדים' כבר בתקופה הקרובה, לצד הפעלת נוהל מעצרים אקראיים ברחוב ושלילת הטבות כלכליות מרוכזת.

לצד המעצרים, המדינה מפעילה לחץ כלכלי כבד בהתאם להנחיית בג"ץ. מערך הדיגיטל הלאומי צפוי להשלים בתוך כשבועיים מאגר מידע דיגיטלי שיאפשר למשרדי הממשלה לשלוף נתוני משתמטים ולשלול מהם הטבות כלכליות באופן אוטומטי.

עד להשלמת המערכת, הצבא מעביר את הנתונים באופן ידני בקבצי אקסל לפחות פעם בחודש. מהמסמך עולה כי עובר להפצת הסיכום, צה"ל כבר העביר את רשימות המשתמטים המלאות לידי משרד הבינוי והשיכון ולידי משרד העבודה לצורך התחלת שלילת ההטבות בפועל. היועמ"שית הבהירה כי חובת שלילת התקציבים וההטבות חלה באופן גורף על שלוש קבוצות: עריקי בקו"ם, משתמטים, וכל מי שהוצא נגדו צו 12 – בין אם מועד ההתייצבות שנקבע לו חלף ובין אם לאו.

32
דבר ראשון דוגמא אישית יענקי דרעי מודיע על מרד מיסים
שיבי
31
סוף סוף דרעי מדבר
יעקב
30
דרעי לתקוף את היועמשי"ת לא יוריד ממך ישיבה בממשלת נתניהו שלא העבירה חוק גיוס ובחורי ישיבה מופקרים. לך הביתה דרעי.
חזי
29
שלום הרב דרעי מה שלומך לא ראינו אותך הרבה זמן
שסניק לשעבר
הבחירות מתקרבות
ינקלה
אחי היקר, עזוב ציניות המצב היום מחייב אותנו להתעשת ולהתאחד כשרודפים את בני הישיבות שלנו הלב של כל ספרדי אמיתי פועם חזק תחזור הביתה כי רק יחד נצליח לעמוד מול כל הגזירות האלו
שלמה
ראיתי איך זה עזר אכפת להם מעצמם גם גפני וגם דרעי
אלעד
תחזור לאן???להיכן ששונאים לומדי תורה כמו שס וג תחזור לחובבי משכורות של 46000 שח ורכבים צמודים וכל אברך זה עוד קלף הישרדות על הכסא
יוסקה
28
וניתוק מהימין הדפוק
ווו
27
מה עוזר דיבורים?צריך מעשים!רק ה' יכול לעשות לזה סוף בתפילה שיהיה סוף טוב ולא כמו 7 באוקטובר
שרון
26
היכן היית כשרצו לפטר אותה לפני שנתיים.. ??? פחדתם לשתף פעולה עם הממשלה.. לא נשכח ולא נסלח !
יענקל'ה
25
מה זה מרד מיסים? כאילו, לא נשלם מס הכנסה?
חרדית
את באמת חושבת שאברך שחי בדוחק לא משלם מיסים על הלחם והחלב שהוא קונה? צאי מהבועה שלך
צביקה
תלוי מאיזו "חלוקה" הוא קיבל אותם...
אורח לרגע
24
בוקר טוב, מר דרעי
חיים
23
חחחח נעצרים כאן בחורים ספרדים כבר חודשים, סנקציות כבר החלו מזמן..מה הקפיץ אותו? ביטול הסעיף שעוזר לחברים הגבירים..הסעיף שעוזר להם לקבל הטבות מס
די
אשכרה 100% ככה
יוסקה

