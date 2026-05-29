פרסום ראשון | המכתב המלא

הראש"ל במכתב גינוי חריף לשריקות הבוז לדרעי: "חוסר דרך ארץ, אני מוחה; צריך אחדות בתנועה שלנו"

הראשון לציון הגר"י יוסף מפרסם הבוקר מכתב גינוי חריף לשריקות הבוז והשלטים נגד יו"ר ש"ס אריה דרעי בכנס הענק בבנייני האומה בירושלים: "אני מיצר ומוחה נגד חוסר דרך ארץ כלפי ידידנו הרב רבי אריה זה דבר חמור התנהגות זו! צריך אחדות בתנועה שלנו, כולנו מאוחדים"

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מפרסם הבוקר (שישי) מכתב גינוי חריף נגד הצעירים ששרקו אמש בוז כששמו של יו"ר ש"ס, ח"כ , הוזכר בכנס 'ועתה כתבו לכם' בבנייני האומה בירושלים.

את המכתב כתב הבוקר בכתב ידו בכדי למנוע טענות כי הוא נוסח על ידי גורמים אחרים במעונו.

בפתח מכתבו כותב הראשל"צ: "אמש באירוע המכובד שהיה בבנייני האומה במעמד פרס הראשון לציון בהשתתפות מרנן חברי מועצת חכמי התורה הגר״א סאלים, הגר״י כהן והגר״ש מחפוד, היו קומץ נערים שלא נהגו כבוד ופגעו בכבודו של שלוחא דרבנן המוסר נפשו למען הציבור הספרדי הרב היקר מאוד שליח חכמים הרה״ג רבי אריה דרעי שליט״א יו״ר התנועה שלנו".

הביע מחאה וכתב: "ואני מיצר ומוחה נגד חוסר דרך ארץ כלפי ידידנו הרב רבי אריה שליט״א, זה דבר חמור התנהגות זו!".

הגר"י יוסף חתם את מכתבו בפניה לציבור הספרדי: "צריך אחדות בתנועה שלנו, כולנו מאוחדים!".

יצוין כי אמש, רגע לפני הכנס בבנייני האומה, דרעי הגיע למעונו של הראשון לציון 'להתייעצות דחופה' לנוכח התגברות גל המעצרים נגד לומדי התורה. במהלך הכנס פנה הגר"י יוסף לבני התורה והתבטא כי "לצערנו הם עוצרים רק את הספרדים שלנו, אבל אל תפחדו, אתם הכוח של עם ישראל".

16
הגר"י בודאי אחד מגדולי הדור. מה הוא רואה בדרעי? זה מעורר תמיהה גדולה. מי אני ומה אני!
שאלה
15
אכן דרך ארץ, אך הציבור כולו חושב כך הגיע הזמן לרענן את השורות על ידי פרמייריז פנימי.
יוסף חיים אוהב ציון
14
לא נלך לכלא טדרעי ישב לעשן סיגרים עם ביבי הרב יצחק יוסף אל תפחד מאיומי דרעי אנחנו לא איתו נמאס
אבי
13
אוהב ציון צודק. לרענן את השורות הי הכי נמי. מביא ברכה ושלווה.
פיצוחי מזרחי. אלי מ.
12
פתאום סמוך לבחירות אריה נזכא שהרב יצחק יוסף קיים חלאס לבלבל את המוח
מספיק לחרטט
11
דרעי הייתה!!
שוקי
10
להחליף באלי ישי דחוף
גולן
9
לדאבוני הם צודקים דרעי מכר את בני הישיבות בעבור בצע כסף. וודאי לא אצביע לש"ס
חיים
8
הוא האריה צריך לשפר ולהשתפר אדם שבתוקף תפקידו לא מהווה דוגמה אישית , צניעות ודרך ארץ ערמומי ותחמן ,ממףנה בני משפחתו לתפקידים ציבוריים קקל וסכנות יהודית. ,מה לך להיות משקיף בקבנט המלחמתי השולח אחרים לקרב ואת מגזרו משמיט ,דור הולך ודור בא פרמיריס בשס במהרה
לולו
7
לצערי הציבור מאס בדרעי ובדרך ההנהגה השגויה שלו, שולחים לו בקשות לעזרה והוא לא מתייחס, דרעי מכר את ציבור הספרדי בבני ברק לטובת הדייל פולטי שלו. הציבור הספרדי רואה איך אנשים וח"כ בורחים משס אשר מיזמן כבר לא דואגת לבוחריה הספרדים אדרבא דואגת לאשכנזים. הגיע הזמן לרענן את המפלגה בחכ חדשים שלא קשורים למ
דוד כהן עו"ד

