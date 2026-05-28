כיכר השבת
שיעור חינוכי

הרב גילה לתדהמתו שתלמיד הישיבה מעשן סיגריה בשבת; זה מה שעשה

סוד האהבה של אהרן – הסיפור המדהים על הנער שעישן בשבת בישיבה, שמגלה לנו מה הגורם האמיתי שמניע ילד (או כל אדם) לרצות להשתנות מבפנים | המרצה הרב אקריש צולל לעומק המבנה של מנורת המקדש כדי לפצח את אחד הכאבים הכי עמוקים של כל הורה (יהדות)

| צילום: צילום: ללא קרדיט

אתם מנסים לחנך, להעניק, לעצב, להשפיע - בסוף מרגישים ששום דבר לא באמת חודר? שהם פשוט לא מקשיבים, או שאתם פשוט לא מצליחים להשפיע עליהם?

בשיעור השבועי לפרשת בהעלותך, צולל המרצה הרב אקריש לעומק המבנה של מנורת המקדש כדי לפצח את אחד הכאבים הכי עמוקים של כל הורה: איך באמת משפיעים על הילדים שלנו, ואיך מדליקים את הנשמה שלהם – בלי כוח ובלי צעקות.

דרך שלוש הלכות מפתיעות על הדלקת המנורה, נגלה את סוד ההשפעה האמיתי:

הדלקה כשרה בזר – למה דווקא אתם, עם כל החסרונות והתסכולים שלכם, ההורים המדויקים שהילדים שלכם צריכים, ואיך להשתחרר מרגשות האשמה שאתם לא "הורים מושלמים".

הטבת הנרות על ידי הכהן – איך לזהות את קו התפר הדק שבין "חינוך" לבין הוצאת תסכול אישי ואגו פגוע.

סוד האהבה של אהרן – הסיפור המדהים על הנער שעישן בשבת בישיבה, שמגלה לנו מה הגורם האמיתי שמניע ילד (או כל אדם) לרצות להשתנות מבפנים.

אם גם אתם מוצאים את עצמכם מותשים, משווים את המשפחה שלכם לאחרים, או שואלים את עצמכם ב-23:00 בלילה "מה אני מפספס?" – השיעור הזה הוא בדיוק בשבילכם.

הרב יואב אקריש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר