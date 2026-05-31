היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה הבוקר (ראשון) כי ממלאת מקום מנכ"לית משרד ראש הממשלה, דרורית שטיינמץ, לא תוכל להמשיך לכהן בתפקידה. ההחלטה הדרמטית התקבלה על רקע החקירה הפלילית המתנהלת נגד שטיינמץ במסגרת "פרשת מאי גולן" כך פורסם לראשונה בערוץ 13.

הכרעת היועמ"שית מגיעה בעקבות פנייה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מחודש מרץ, שביקש לאשר את המשך כהונתה של שטיינמץ במשרדו. לפני כשבוע השיב למכתב המשנה ליועמ"שית, גיל לימון, והבהיר כי בשל החשדות החמורים המיוחסים לשטיינמץ – ובהם עבירות של מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה על ידי עובד ציבור ורישום כוזב במסמכי תאגיד – קיים קושי ניכר להיענות לבקשת ראש הממשלה.

מהמכתב אף עולה כי בפועל, שטיינמץ אינה מכהנת כממלאת מקום מנכ"ל המשרד כבר מ-10 במרץ, וכי נתניהו טרם בחן הטלת התפקיד על עובד מדינה אחר, אפילו באופן זמני. לימון הפציר בראש הממשלה לפעול לאלתר למינוי קבוע של מנכ"ל למשרד כדי למנוע פגיעה באינטרס הציבורי.

הסתעפות זו היא חלק מפרשת השחיתות הרחבה סביב השרה לשוויון חברתי מאי גולן. במסגרת הפרשה נחקרים חשדות לפיהם גולן ביקשה להעביר מאות מיליוני שקלים מתוכנית החומש של החברה הערבית לטובת תקציב המשטרה (להב). בפגישה שנערכה בנושא השתתפו ראש להב ניצב מני בנימין (שנחקר בהמשך בעצמו) ומנהלת לשכתה של גולן, שנמצאת אף היא תחת חקירה יחד עם השרה.

בנוסף, הצטברו נגד השרה גולן חשדות וראיות נוספים, הכוללים חשד לניסיונות שיבוש הליכי חקירה מצד אחד ממקורביה, אשר יצר קשר עם עובדים לשעבר כדי לבדוק מה יגידו בחקירתם.

הפרשה המסועפת כבר הובילה למספר מעצרים וחקירות של מעורבים נוספים. בין היתר, המשטרה הגישה הצהרת תובע לקראת כתב אישום נגד בעלה של מנהלת הלשכה של גולן, לאחר שבדירתם ביבנה נחשפה מעבדת קנאביס גדולה שנוהלה על פי החשד על ידי בני הזוג. כמו כן, שוטר שאביו הוא חשוד מרכזי בפרשה עוכב בנתב"ג עם חזרתו מחו"ל ונחקר במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בעקבות מידע שעלה בעדויות השונות בתיק.