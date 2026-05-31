נתניהו על כיבוש הבופור: "שברנו את מחסום הפחד, זה שלב דרמטי ושינוי דרמטי"

ראש הממשלה התייחס לראשונה לכיבוש הבופור: "לפני 44 שנים היה סמל למחלוקת, היום חזרנו מאוחדים" • הנחה להעמיק את האחיזה בלבנון | "הלוחמים אמרו: הציבור לא יודע איזה הישגים יש לנו"

ראש הממשלה התייחס היום (ראשון) לראשונה לכיבוש רכס הבופור בידי כוחות צה"ל בדרום , והדגיש כי "חזרנו לבופור אחרת - מאוחדים, נחושים וחזקים מאי פעם". נתניהו הבהיר כי מדובר בשינוי דרמטי במדיניות הביטחונית של ישראל.

"הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור והניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני", מסר ראש הממשלה. "אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו".

ראש הממשלה חשף כי בשיחתו עם הלוחמים בגבול הצפון ביום שישי, ביקשו ממנו המח"טים להעביר מסר לציבור. "הם אמרו לי: 'ספר לעם ישראל מה אנחנו עושים פה. ראש הממשלה, הציבור לא יודע איזה הישגים יש לנו'", ציטט נתניהו.

על פי דבריו, מתחילת מלחמת התקומה חיסל צה"ל 8,000 . מאז מבצע 'שאגת הארי' - 3,000 מחבלים, ובחודש האחרון בלבד - 700 מחבלים. "זה יותר מכל מה שחיסלנו במהלך מלחמת לבנון השנייה", הדגיש.

הנחיה להעמיק את האחיזה בלבנון

נתניהו פירט את ההנחיות שמסר לצה"ל: "הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, תפסו שטחים שולטים וכבשו את רכס הבופור". ראש הממשלה הוסיף כי ההנחיה הנוכחית היא "להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה".

כפי שדיווחנו בכיכר השבת, שר הביטחון מסר כי המבצע בוצע בהנחיית ראש הממשלה ובהנחייתו האישית. צה"ל הרחיב את התמרון בלבנון, חצה את נהר הליטני וכבש את רכס הבופור - נקודה אסטרטגית חיונית להגנת יישובי הגליל.

"שברנו את מחסום הפחד"

ראש הממשלה הגדיר את כיבוש הבופור כ"שלב דרמטי ושינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים". "אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות - בסוריה, בעזה, בלבנון. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו כדי להגן על ישובנו", הבהיר.

נתניהו חזר על דברי המח"טים שאמרו לו: "ראש הממשלה, אנחנו מבצעים את המשימה. אנחנו מסתערים קדימה - וחיזבאללה נס על נפשו". ראש הממשלה הבטיח: "זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום".

תגובות פוליטיות לכיבוש

שר האוצר בצלאל סמוטריץ הגיב אף הוא לכיבוש הבופור וטען כי "החזרה לבופור היא ביטוי לתיקון חטאים לאומיים ישנים ותפיסות מעוותות". על פי הדיווח, סמוטריץ הבהיר כי "את ביטחון ישראל מבצרים בעוצמה ולא בכניעה ונסיגות".

השר הוסיף: "ברחנו מלבנון וקיבלנו את אסון לבנון השניה ואת התעצמות חיזבאללה לממדים מפלצתיים שאנו נדרשים לחסל כעת בעבודה קשה". סמוטריץ הבהיר כי ימשיך לדרוש "תפיסת שטח קבועה ואגרסיביות צבאית יוצאת דופן".

יצוין כי המבצע בוצע ביום האזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל, 44 שנים לאחר קרב הגבורה ההיסטורי שהתרחש באותו מקום. לוחמי צה"ל ובראשם חטיבת גולני שבו אל פסגת הבופור והניפו עליה מחדש את דגל ישראל ואת דגל גולני, 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון.

ברחנו מלבנון גם אודות השמאל שהיה בשלטון אנא חוסו על עצמכם אל תבחרו מפלגה שמאולנית הם מחריבים את המדינה רק בשביל אינטרסים אישים ולא אינטרס ציבור ראה רונן בר הרצי הלוי מיארה לפיד גלנט ישרפו את המדינה רק לשרוד את הכיסא שלהם
משה
2
עכשיו לשבור את מחסום הפחד וליישב ישוב יהודי עד הליטני
כל הכבוד
1
חחחחחחחחחחחחחח בדיחה?!, מי עוד מאמין למשפטים האלה שלו?
שוקי

