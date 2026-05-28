מכתב רשמי של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית שנחשף כעת מודה כי כוחות צבאיים הפרוסים באזורי לחימה פעילים היו יעד לניסיונות פגיעה ומעקב, אשר התבססו על נתוני מיקום מסחריים הזמינים לרכישה בשוק החופשי.

במכתב שנשלח לסנאטור הדמוקרטי רון ויידן, ציין פיקוד המרכז כי התקבלו דיווחים מרובים על איומים שבהם ניצלו אויבים נתוני מיקום מסחריים כדי לעקוב אחר אנשי צבא באזורי פעילות או לפגוע בהם. אזור האחריות של הפיקוד כולל בין היתר את המפרץ הפרסי.

בעקבות החשיפה, קבוצת חברי קונגרס משתי המפלגות שלחה מכתב לפנטגון ובו דרישה לפעול במהירות כדי להגן על הכוחות בשטח. חברי הקונגרס מתחו ביקורת על כך שבקשותיהם הקודמות לקבלת פרטים נוספים מהגורמים הצבאיים לא נענו.

במכתבם של חברי הקונגרס נכתב כי "בנתוני מיקום מסחריים ניתן להשתמש כדי לזהות היכן חיילים אמריקאים מתקהלים ואת דפוסי החיים שלהם, דבר שאויבים יכולים לנצל כדי לכוון תקיפות כגון טילים, כטב"מים ומטעני צד, כמו גם למטרות ריגול נגדי".

שיקר במשך שנים: הסוכנים נדהמו כשגילו מה הסתתר בביתו של הבכיר אריה רוזן | 15:22

הסנאטור רון ויידן הצהיר בעקבות הגילויים כי הגיעה העת להתחיל להתייחס לתעשיית טכנולוגיית הפרסום כאל איום על הביטחון הלאומי, לנוכח הקלות שבה ניתן להשיג נתונים מדויקים על תנועות של אנשי ביטחון.

המחוקקים דרשו מהפנטגון להשבית את מזהי הפרסום הייחודיים במכשירים צבאיים, לחסום שיתוף מיקום אוטומטי בסמארטפונים באזורי לחימה, ולהסיר את דפדפן כרום של חברת גוגל ממכשירים ממשלתיים לטובת חלופות מאובטחות יותר.

חבר בית הנבחרים פאט הריגן, קצין לשעבר בכוחות המיוחדים, אמר כי דפדפנים כמו כרום "בנויים מהיסוד כדי לאסוף ולשתף נתוני משתמשים" וכי כל יום שהם נשארים על מכשירים ממשלתיים "הוא יום נוסף שבו אנו מוסרים לאויבינו נשק נגד כוחותינו".

חברת גוגל מסרה בתגובה כי לדפדפן כרום יש אבטחה מובילה בתעשייה, והוסיפה בהצהרתה כי החברה תומכת מזה זמן רב בכללים ובאמצעי הגנה חזקים יותר נגד ברוקרי נתונים האוספים מידע מהמשתמשים.

נתוני המיקום המדוברים נאספים לרוב על ידי אפליקציות שונות בטלפונים ניידים לצרכי פרסום, ונמכרים לחברות המתווכות במידע. בעבר כבר הוכחה היכולת לנצל נתונים אלו לצורך מעקב אחר כוחות מיוחדים בסוריה וסביב בסיסים בגרמניה.