היועצת המשפטית לממשלה ממשיכה במסעה חסר הפשרות לרדוף את עולם התורה, ופרסמה היום (ראשון) הנחיות המפרטות את המנגנון הממשלתי לשלילת הטבות מס ממוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל.

לפי הסיכום, שגובש בתום דיון שנערך בראשות היועמ"שית ובהשתתפות מנהל רשות המיסים וראש רשות התאגידים, נקבע כי בהתאם לפסיקת בג"ץ לא ניתן עוד להעניק זיכוי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה לתרומות המועברות למוסדות אלו, שכן הדבר מהווה מימון עקיף של פעילותם. המהלך מבוצע לקראת הגשת תגובת המדינה לעתירה בנושא, שצפויה להתברר בבית המשפט העליון ב-13 ביולי 2026.

רשות המיסים תפרסם הודעה לציבור עד ה-7 ביוני

על פי לוח הזמנים שנקבע, רשות המיסים צפויה לפרסם הודעה רשמית לכלל הציבור עד ליום ראשון הבא, ה-7 ביוני 2026. ההודעה, שתתואם עם משרדי האוצר והמשפטים, תפרט את שינוי המדיניות ותגדיר את מועד התחולה שבו תישלל ההטבה מעמותות שמחזיקות כיום באישור פעיל, וזאת כדי לאפשר לתורמים ולמוסדות תקופת התארגנות. תרומות שיבוצעו עד למועד שיקבע בהודעה עדיין יזכו את התורמים בזיכוי ממס.

כדי לזהות את המוסדות הרלוונטיים, הוקם מסד נתונים המצליב בין רשימת העמותות של רשות התאגידים המנהלות ישיבות או כוללים ומחזיקות באישור סעיף 46, לבין רשימת המוסדות התורניים שנשללה מהם התמיכה הממשלתית הישירה ממשרד החינוך בגין תלמידיהם חייבי הגיוס.

המנגנון: תצהיר מראש המוסד ורשימת תעודות זהות

בחינת הזכאות של העמותות תתבצע מעתה בשני מסלולים:

בקשות חדשות או חידוש אישור: עמותה שתבקש לקבל או לחדש אישור לפי סעיף 46, תידרש להצהיר באתר רשות המיסים האם לומדים בה לימודים תורניים או האם חלק מהכנסותיה מועברות לתמיכה בלומדי תורה. אם המענה חיובי, העמותה תצטרך לצרף רשימה שמית מלאה הכוללת את מספרי תעודות הזהות של כלל הלומדים במוסד. בנוסף, ראש המוסד יידרש לחתום על תצהיר מאומת לפיו הלומדים הציגו טפסים רשמיים מצה"ל המעידים על שירות או על הסדרת מעמד חוקי. רשות המיסים תאמת את המידע מול נתוני הצבא.

עמותה שתבקש לקבל או לחדש אישור לפי סעיף 46, תידרש להצהיר באתר רשות המיסים האם לומדים בה לימודים תורניים או האם חלק מהכנסותיה מועברות לתמיכה בלומדי תורה. אם המענה חיובי, העמותה תצטרך לצרף רשימה שמית מלאה הכוללת את מספרי תעודות הזהות של כלל הלומדים במוסד. בנוסף, ראש המוסד יידרש לחתום על תצהיר מאומת לפיו הלומדים הציגו טפסים רשמיים מצה"ל המעידים על שירות או על הסדרת מעמד חוקי. רשות המיסים תאמת את המידע מול נתוני הצבא. עמותות המחזיקות באישור קיים: רשות המיסים תפנה באופן יזום לכלל המוסדות התורניים הרלוונטיים המחזיקים כיום באישור בתוקף, ותודיע להם כי עליהם להמציא את המסמכים, התצהירים ורשימות תעודות הזהות הללו כתנאי להמשך זכאותם. הפניות יישלחו לעמותות לכל המאוחר עד ל-1 ביולי 2026.

צוות מיוחד למניעת ערוצי מימון עוקפים

במסמך מוזכר כי בית המשפט העליון כבר קבע בהחלטתו כי יצירת ערוצי מימון עוקפים עומדת בניגוד להוראות פסק הדין וחותרת תחת חובת המדינה לאכיפת חוק שירות ביטחון.

כדי למנוע אפשרות של מסלולי מימון עקיפים, יוקם בהקדם צוות מיוחד בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט ציבורי-חוקתי), בהשתתפות נציגי רשות המיסים, אגף התקציבים במשרד האוצר, רשות התאגידים ומשרד המשפטים. תפקידו של הצוות יהיה לעגן בנוהל ממשלתי מחייב את ההנחיות למניעת מעקפים, בדומה לנהלים שנקבעו בנוגע להטבות ממשלתיות אחרות, ולהגדיר את הליכי הפיקוח והביקורת השוטפים שעל רשות המיסים לבצע.

יו״ר ש״ס הרב אריה דרעי מסר בתגובה: "היועמ״שית המודחת והאנרכיסטית, הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה, ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה, ולקרע עמוק מול רשויות המדינה. כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה.

אני זועק ומתריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין - הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית: אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. קולכם אינו נשמע!

לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט הוא רפש!".

רדיפה אובססיבית אחר עולם התורה

כזכור, מוקדם יותר הערב היועמ"שית חשפה כי צה"ל והמשטרה סיכמו על תוכנית חשאית לביצוע מעצרים יזומים של בני ישיבות חייבי גיוס בטווח הזמן הקרוב.

על פי הסיכום, צה"ל ומשטרת ישראל הגיעו להסכמה אופרטיבית על הוצאה לפועל של פעולות אכיפה יזומות וגל מעצרים משמעותי נגד 'משתמטים חרדים' כבר בתקופה הקרובה, לצד הפעלת נוהל מעצרים אקראיים ברחוב ושלילת הטבות כלכליות מרוכזת.

לצד המעצרים, המדינה מפעילה לחץ כלכלי כבד בהתאם להנחיית בג"ץ. מערך הדיגיטל הלאומי צפוי להשלים בתוך כשבועיים מאגר מידע דיגיטלי שיאפשר למשרדי הממשלה לשלוף נתוני משתמטים ולשלול מהם הטבות כלכליות באופן אוטומטי.

עד להשלמת המערכת, הצבא מעביר את הנתונים באופן ידני בקבצי אקסל לפחות פעם בחודש. מהמסמך עולה כי עובר להפצת הסיכום, צה"ל כבר העביר את רשימות המשתמטים המלאות לידי משרד הבינוי והשיכון ולידי משרד העבודה לצורך התחלת שלילת ההטבות בפועל. היועמ"שית הבהירה כי חובת שלילת התקציבים וההטבות חלה באופן גורף על שלוש קבוצות: עריקי בקו"ם, משתמטים, וכל מי שהוצא נגדו צו 12 – בין אם מועד ההתייצבות שנקבע לו חלף ובין אם לאו.