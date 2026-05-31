8 שנות גיהינום: כך שוחררה האם העגונה מבעלה

אירוע יוצא דופן הגיע לסיומו בסוף השבוע האחרון בין כותלי שירות בתי הסוהר, כאשר דיינים הגיעו למתקן כליאה לסדר גט לאם חרדית לשלושה ילדים שעברה שמונה שנות גיהינום. רק לאחר התערבות נחרצת של האגף למניעת עגינות, מצוד משטרתי מורכב ובריחה נועזת של הבעל ממוסד פסיכיאטרי, זכתה האישה לקבל את חירותה.

על פי הנמסר, בני הזוג ניהלו אורח חיים דתי לאורך שמונה שנות נישואין, אך מאחורי הדלתות הסגורות התרחשה טרגדיה יומיומית. מראשית הדרך פיתח הבעל אובססיביות חולנית כלפי רעייתו – עקב אחריה צעד אחר צעד, בלש במכשיר הטלפון שלה, מנע ממנה לצאת לעבודתה ואף נעל אותה בתוך הבית תוך הרחקתה המוחלטת מבני משפחתה.

תחת מעטה של "חומרות מוקצנות" שאינן קשורות להלכה הצרופה, כפה עליה האיש חוקים נוקשים. המשפחה התקיימה בדוחק עצום מקצבת נכות נפשית ומכספים שהעביר אביה של האישה כדי להצילם מחרפת רעב. עם הזמן נחשפה האמת המרה: הבעל אובחן כסובל מסכיזופרניה, ובמקביל החל לצרוך סמים קשים ולשתות אלכוהול באופן מופרז. המציאות בבית הפכה למשפילה מנשוא. הבעל נהג לישון עד שעות הצהריים המאוחרות, יצא לפנות בוקר לנסיעות בקברי צדיקים, הטיח באשתו קללות קשות ואף הסית את הילדים נגדה באומרו שיעזבו אותה ו"ישאירו אותה לבד". בשיא המשבר הצהיר האיש כי הוא עוזב את הבית ונעלם, תוך שהוא מדגיש שאין בכוונתו לתת לה גט לעולם. מצוד משטרתי ובריחה דרמטית האישה, שנותרה לבדה לפרנס את שלושת ילדיה הקטנים מעבודות בוקר במעון ובשטיפת חדרי מדרגות בשעות הערב, פנתה בצר לה לבית הדין הרבני. התיק הועבר בדחיפות לראש האגף למניעת עגינות, הרב אליהו מימון, שהפעיל חוקרת פרטית. האיש אותר ונעצר על ידי המשטרה, אך סירב בתוקף לשתף פעולה והתנה את הגט בוויתור מוחלט על מזונות הילדים וחובות העבר – תנאי שהאישה לא יכלה לעמוד בו. הדרמה הגיעה לשיאה כאשר בית המשפט הורה להעביר את הבעל לאבחון וטיפול פסיכיאטרי בבית החולים "גהה". ממנו הצליח להימלט יומיים בלבד לאחר אשפוזו. רק בזכות מעקב של אזיק אלקטרוני, אותר העריק בשנית והוחזר למתקן הרפואי של השב"ס. יצוין כי מקרים דומים של סרבנות גט מסתיימים לעיתים בפיצויים כספיים עצומים, כפי שנקבע בפסק דין היסטורי בירושלים בו חויב בעל בתשלום כ-5 מיליון שקל לאחר שלושים שנות סרבנות. סיום דרמטי בין כותלי הכלא במתקן הרפואי של השב"ס, לאחר מרתון של שיחות ממושכות ונפשיות שנערכו עמו על ידי צוות מיוחד, התרכך לבסוף הבעל וחתם על הגט. בסוף השבוע האחרון הגיעו הדיינים אל בין כותלי הכלא, ביצעו את סדר הגט בפועל והביאו לסיומה של אחת מפרשיות העגינות המורכבות והכואבות ביותר שנראו בשנים האחרונות במגזר. כידוע, האגף למניעת עגינות פועל בשנים האחרונות בנחישות רבה לשחרור נשים עגונות, תוך שימוש בכלים משפטיים ופליליים. במקרה זה, שילוב של פעולה משטרתית, מעקב אלקטרוני וטיפול פסיכיאטרי הביא לבסוף לתוצאה המיוחלת.

האישה, שעברה שמונה שנות ייסורים בלתי נתפסים, זכתה לבסוף להשתחרר מכבלי בעלה מתמודד הנפש ולהתחיל את חייה מחדש. המקרה מצטרף לשורה של פרשיות עגינות שהסתיימו בהצלחה בזכות התערבות נחרצת של מערכת בתי הדין הרבניים ושיתוף פעולה עם גורמי אכיפה.