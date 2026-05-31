"התפתחויות משמעותיות": הפלג דוחה את הפגנות הענק שתכנן להיום

הפגנות הענק שתוכננו להתקיים היום (ראשון) ברחבי הארץ, על ידי הפלג הירושלמי, במחאה על מעצר תלמידי ישיבות וברקע סערת חוק הגיוס - נדחות בעשרים וארבע שעות. כך הודיעה "הוועדה להצלת עולם התורה", כשעה לפני תחילת ההפגנות המתוכננות.

"לאור התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא, ובעקבות משא ומתן רציני ומתקדם המתנהל בשעות האחרונות על שחרורם של מספר גדול של תלמידי ישיבות ואברכים מהכלא הצבאי, הוחלט לדחות את ההפגנות המתוכננות ב-24 שעות", נמסר.

לדבריהם, "ככל שלא יחולו פריצות דרך מספקות, יימשכו צעדי המחאה במלוא העוצמה. פרטים מעודכנים בנוגע למועדי ההפגנות ולתוצאות המגעים יפורסמו בהמשך".

עוד נמסר מטעמם כי "לא מדובר בתרגיל או הטעיה". זאת לאחר שבהפגנות קודמות, הודעות מטעמם על הפגנה במיקום מסוים הייתה רק מסך עשן והטעיה לקראת קיום הפגנה במיקום אחר.

ההפגנות היום תוכננו להתקיים החל מהשעה 17:00 באזור ירושלים ובני ברק, ובמקוומת נוספים שעליהם היו אמורים להודיע בהמשך.

מנהיג הפלג הירושלמי, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, הוציא קריאה חריפה לכל אנשי הפלג לצאת ולהפגין. "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת על כל בן תורה באשר הוא למחות על ביזוי התורה ולומדיה כנגד המעצרים הנפשעים ונגד רשויות הצבא ומשתפי הפעולה מבית ומחוץ", כך נכתב בקריאתו של ראש הישיבה.

רקע: גל מעצרים בסוף השבוע

ההפגנות מגיעות על רקע גל מעצרים נרחב שהתרחש בימים האחרונים. בערב שבת האחרון נעצרו שני תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' בני21, שלא התייצבו בלשכות הגיוס בהתאם להוראת גדולי ומאורי הדור. על פי המידע, השניים - ביניהם הבחור מיכאל פטרוב, בנו של ראש הישיבה הרב יוסף פטרוב - נעצרו על ידי משטרת התנועה בכביש 6.

בנוסף, לאחר חצות הלילה (בין שבת לראשון) התרחשה דרמה בכביש 1 לכיוון ירושלים כאשר כוחות משטרה ניסו לעצור תלמיד ישיבה ולהסגירו לידי המשטרה הצבאית. האירוע התרחש בסמוך למחלף קרית יערים ועשרות מפגינים שהוזעקו למקום חסמו את הכביש במחאה. לאחר דקות ארוכות של עימות והפגנה סוערת, נאלצו כוחות המשטרה לסגת ולשחרר את תלמיד הישיבה.