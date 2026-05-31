כיכר השבת
"הגיעו להתלונן"

חשד למעשים חמורים: מורה חרדי מבית ספר בצפון הארץ נעצר

משטרת המחוז הצפוני עצרה מורה מצפת בן 65 בחשד לביצוע עבירות חמורות בקטינים. בעקבות חשד למקרים נוספים, פונה המשטרה לציבור ומבקשת מכל מי שנפגע או שיש בידו מידע, להגיע ולהגיש תלונה בתחנה הקרובה (חרדים)

החשוד שנעצר (צילום: דוברות המשטרה)

משטרת ישראל מתירה לפרסום היום (ראשון) כי נעצר מורה חרדי מצפת בחשד לביצוע עבירות חמורות בקטינים, והיא פונה כעת לציבור בבקשה לסייע באיתור קורבנות נוספים שייתכן ונפגעו ממעשיו.

החקירה, המתנהלת במחוז הצפוני של המשטרה, נפתחה לאחר שהצטברו תלונות מצד מספר קורבנות כנגד החשוד, בן 65, המועסק כמורה בבית ספר בעיר צפת.

עם קבלת התלונות הראשונות נפתחה חקירה מאומצת שהובילה למעצרו של החשוד לפני מספר ימים, בתאריך 19/05/26.

מאז המעצר, הובא החשוד בפני בית משפט השלום בצפת מספר פעמים, שם הוארך מעצרו מעת לעת לצורכי חקירה.

כון לעת הזו, מעצרו של החשוד צפוי להימשך עד מחר, יום שני, כאשר במשטרה ממשיכים לפעול לאיסוף ראיות נוספות וביסוס החשדות המיוחסים לו.

המשטרה פונה לציבור הרחב ומבקשת מכל מי שסבור כי נפל קורבן למעשיו של החשוד, או שמחזיק במידע רלוונטי הנוגע למקרים דומים, להגיע בהקדם לאחת מתחנות המשטרה ברחבי הארץ ולהגיש תלונה מסודרת שתסייע להשלמת החקירה. במשטרה מדגישים כי מדובר בחקירה רגישה ומורכבת, וכי ליווי וסיוע של קורבנות נוספים הם קריטיים להצגת תמונה מלאה של המעשים המיוחסים למורה.

בתוך כך, במערכת אכיפת החוק מבהירים כי חל איסור מוחלט על פרסום כל פרט העלול להוביל לזיהויים של הקורבנות בפרשה, וזאת כדי לשמור על פרטיותם וביטחונם. החקירה נמצאת בעיצומה, והמשטרה מבטיחה להמשיך ולפעול בנחישות כדי להגיע לחקר האמת ולהגן על שלום הציבור וביטחונם של קטינים.

צפתעבירות חמורות

0 תגובות

2
בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה. אני לא מאמין לכלום עד שהאמת תצא לאור.
צדיק המסיכות
נקווה שלבתך, או בנך, כן תאמין, אם חלילה זה יקרה אצלכם.
נעבעך
צודק, אסור להאמין ללשה"ר ורכילות, אשריך שאתה מקפיד להתעדכן בחדשות תדיר כדי לדעת במה לא להאמין ולקיים את הלאוים הללו. אגב, להיזהר ולהישמר - צריך וצריך, גם בלי להאמין.
אורח לרגע
1
מתי יפורסם שמו?
ותמונתו

