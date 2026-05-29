ירושלים: צעירה חרדית במצב אנוש לאחר שנלכדה בשריפה

ירושלים נחרדה הערב (שישי) לקראת כניסת השבת, כאשר כוחות ההצלה הוזעקו במהירות לרחוב אביר יעקב בשכונת נווה פסגה בעקבות שריפה קשה שפרצה בדירת מגורים. צעירה חרדית נלכדה בתוך הלהבות והעשן הכבד, ולאחר פעולות חילוץ מורכבות של לוחמי האש, היא הוצאה אל המרחב הציבורי כשהיא ללא דופק וללא נשימה.

חובשי 'איחוד הצלה' שהגיעו לזירה, חנוך ראם, יעקב ישראל ודניאל קצנשטיין, תיארו את הרגעים הקשים: "מדובר בצעירה שחולצה על ידי צוותי כיבוי מהמבנה כשהיא ללא דופק וללא נשימה עקב שאיפת עשן. ביצענו בה פעולות החייאה ממושכות בזירה ולאחר מכן היא פונתה להמשך טיפול בבית החולים, כשמצבה מוגדר אנוש".

על פי הדיווחים הראשוניים, השריפה פרצה בשעות אחר הצהריים בדירת מגורים ברחוב אביר יעקב, אחד מרחובות השכונה החרדית נווה פסגה. הלהבות התפשטו במהירות, והעשן הכבד מילא את החדרים. הצעירה נלכדה בתוך הדירה ולא הצליחה לפנות בזמן.

כוחות כיבוי אש שהגיעו למקום פעלו במהירות לכיבוי הלהבות ולחילוץ הצעירה מהמבנה. לאחר שהוצאה החוצה, צוותי 'איחוד הצלה' החלו מיד בפעולות החייאה מורכבות, תוך מתן טיפול רפואי נמרץ בזירה. הצעירה פונתה לבית החולים כשהיא במצב אנוש, והרופאים נלחמים על חייה.

מדוברות מד"א נמסר כי: בשעה 17:22 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על שריפה בקומה הראשונה בבניין ברח' אביר יעקב בירושלים. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הדסה הר הצופים אישה כבת 25 במצב אנוש לאחר ששאפה עשן רב, תוך כדי פעולות החייאה.

בשכונה נווה פסגה שררה אווירה של דריכות ותפילה, כאשר שכנים ומכרים התאספו בסמוך לזירה בניסיון לקבל מידע על מצבה של הצעירה.

נסיבות פרוץ השריפה נבדקות על ידי כוחות כיבוי האש והמשטרה. בשלב זה טרם ברור מה גרם לשריפה ומדוע הצעירה לא הצליחה לפנות את הדירה בזמן.