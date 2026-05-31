כיכר השבת
מחאה על מעצרי בחורים

"לא עת לחשות": הפלג הירושלמי הרשמי יוצא היום להפגנות ענק | השעה והמיקומים שנבחרו

הפלג הירושלמי יוצא היום להפגנות ברחבי הארץ במחאה על גל המעצרים • הגר"ע אויערבאך: "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת למחות על ביזוי התורה" • ההפגנות יתקיימו בירושלים ובני ברק החל מהשעה 17:00 | פרטים מלאים (חרדים)

3תגובות
הפגנות הפלג הירושלמי נגד גזירות הגיוס (צילום: רונן שטלצר)

יוצא היום (ראשון) להפגנות ענק ברחבי הארץ במחאה על גל המעצרים של בחורי ישיבות שהתרחש בסוף השבוע האחרון והתגברות המעצרים בתקופה האחרונה.

ההפגנות יתקיימו החל מהשעה 17:00 באזור ירושלים ובני ברק, כאשר מיקומים נוספים ומדויקים יותר יפורסמו בהמשך על ידי הפלג הירושלמי הרשמי.

מנהיג הפלג הירושלמי, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, הוציא קריאה חריפה לכל אנשי הפלג לצאת ולהפגין. "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת על כל בן תורה באשר הוא למחות על ביזוי התורה ולומדיה כנגד המעצרים הנפשעים ונגד רשויות הצבא ומשתפי הפעולה מבית ומחוץ", כך נכתב בקריאתו של ראש הישיבה.

רקע: גל מעצרים בסוף השבוע

ההפגנות מגיעות על רקע גל מעצרים נרחב שהתרחש בימים האחרונים. בערב שבת האחרון נעצרו שני תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' בני21, שלא התייצבו בלשכות הגיוס בהתאם להוראת גדולי ומאורי הדור. על פי המידע, השניים - ביניהם הבחור מיכאל פטרוב, בנו של ראש הישיבה הרב יוסף פטרוב - נעצרו על ידי משטרת התנועה בכביש 6.

בנוסף, לאחר חצות הלילה (בין שבת לראשון) התרחשה דרמה בכביש 1 לכיוון ירושלים כאשר כוחות משטרה ניסו לעצור תלמיד ישיבה ולהסגירו לידי המשטרה הצבאית. האירוע התרחש בסמוך למחלף קרית יערים ועשרות מפגינים שהוזעקו למקום חסמו את הכביש במחאה. לאחר דקות ארוכות של עימות והפגנה סוערת, נאלצו כוחות המשטרה לסגת ולשחרר את תלמיד הישיבה.

הפגנות הפלג הירושלמי (צילום: רונן שטלצר)

דיונים קדחתניים בפלג

יצוין כי בפלג הירושלמי ערכו בימים האחרונים דיונים קדחתניים בנוגע לרצף המעצרים נגד עולם התורה. אחד הצעדים שנשקלו היה לשלוח מאות בחורי ישיבות לרשויות הצבא על מנת להעמיס על המערכת ולהקריס אותה.

מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר כי ההפגנות יוצאות לדרכן היום אחר הצהריים בשעה 17:00 באזור הערים ירושלים ובני ברק. מיקומים נוספים ומדויקים יותר יפורסמו בהמשך היום.

שוטר מתעמת עם מפגין חרדי (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

גורמים בפלג הירושלמי מדגישים כי המחאה מכוונת נגד "המעצרים הנפשעים" של בחורי ישיבות ונגד "ביזוי התורה ולומדיה". הם מוסיפים כי מדובר בחובה על כל בן תורה להשתתף במחאה ולהביע את מחאתו על המתרחש.

הפלג הירושלמיהפגנותעריקמעצר עריקעריקיםהפגנות הגיוסיוסף פטרוב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אני באמת הכי שנוי במחלוקת עם הפלג הקיצוני אבל לאט לאט אני מבין שהם צודקים אין דרך אחרת כבר חייב כמו קפלן בשעתו..... חלאס אין אופציה אחרת
Avy
קדימה כולם לרחובות
11111
1
למען ה' ולמען תורתו, מה אשמים תושבי ירושלים ובני-ברק במעללי היועמ"שית ובני בריתה?! הפגינו ליד ביתה וליד הבג"ץ!
היא הכתובת, לא תושבי ירושלים ובני-ברק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר