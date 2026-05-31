הפלג הירושלמי יוצא היום (ראשון) להפגנות ענק ברחבי הארץ במחאה על גל המעצרים של בחורי ישיבות שהתרחש בסוף השבוע האחרון והתגברות המעצרים בתקופה האחרונה.

ההפגנות יתקיימו החל מהשעה 17:00 באזור ירושלים ובני ברק, כאשר מיקומים נוספים ומדויקים יותר יפורסמו בהמשך על ידי הפלג הירושלמי הרשמי.

מנהיג הפלג הירושלמי, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, הוציא קריאה חריפה לכל אנשי הפלג לצאת ולהפגין. "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת על כל בן תורה באשר הוא למחות על ביזוי התורה ולומדיה כנגד המעצרים הנפשעים ונגד רשויות הצבא ומשתפי הפעולה מבית ומחוץ", כך נכתב בקריאתו של ראש הישיבה.

רקע: גל מעצרים בסוף השבוע

ההפגנות מגיעות על רקע גל מעצרים נרחב שהתרחש בימים האחרונים. בערב שבת האחרון נעצרו שני תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' בני21, שלא התייצבו בלשכות הגיוס בהתאם להוראת גדולי ומאורי הדור. על פי המידע, השניים - ביניהם הבחור מיכאל פטרוב, בנו של ראש הישיבה הרב יוסף פטרוב - נעצרו על ידי משטרת התנועה בכביש 6.

בנוסף, לאחר חצות הלילה (בין שבת לראשון) התרחשה דרמה בכביש 1 לכיוון ירושלים כאשר כוחות משטרה ניסו לעצור תלמיד ישיבה ולהסגירו לידי המשטרה הצבאית. האירוע התרחש בסמוך למחלף קרית יערים ועשרות מפגינים שהוזעקו למקום חסמו את הכביש במחאה. לאחר דקות ארוכות של עימות והפגנה סוערת, נאלצו כוחות המשטרה לסגת ולשחרר את תלמיד הישיבה.