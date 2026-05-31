ההפגנה נגד גיוס חרדים שבוע שעבר ( צילום: ראובן ביאלה )

גל מעצרי העריקים והחשש מהסלמה בעימות סביב חוק הגיוס, הביאו בסוף השבוע האחרון לצעד יוצא דופן ברחוב החרדי. במהלך השבת האחרונה, הופץ בכל המחוזות והריכוזים החרדיים ברחבי הארץ כרוז הנחיות מפורט, דרמטי ומנומק, תחת הכותרת המהדהדת: "לכלא בשמחה!".

הכרוז, פונה ישירות לבחורי הישיבות ולאברכים, ומציג שורה של 10 הנחיות ברורות כיצד לפעול מול איומי המעצרים, מתוך מטרה להפיג את המתח ולייצר חוסן בקרב הציבור. "בימים אלו מנסים להפחיד אותנו עם איום במעצרים בניסיון לכפות עלינו לעזוב את דרך התורה והאמונה", נכתב בפתח המדריך. 'כיכר השבת' מגיש את עיקרי ה"מדריך לעצור החרדי" כפי שפורסם:

המדריך לעצורים

"התנאים כמו פנימייה – עם הכבדות"

הסעיפים הראשונים במדריך מוקדשים להרגעת הרוחות ומניעת פאניקה. בארגון קוראים לבחורים שלא להיכנס ללחץ ולהתכונן בשלוות נפש: "הכלא הצבאי הוא לא מקום מפחיד, אין שם פושעים מסוכנים, והתנאים הם כמעט כמו פנימייה בישיבה, רק עם הגבלות והכבדות. יש בית כנסת, לימוד ותפילות, ואפשר לדרוש ולקבל אוכל בד"ץ". בארגון אף מדגישים כי לרשות הבחורים יעמדו עורכי דין כדי לעמוד על זכויותיהם הדתיות.

באשר להגעת שוטרים צבאיים לבתי החסידים והליטאים, מובהר בכרוז באופן חד-משמעי: "הדלת סגורה! אם המשטרה הצבאית תגיע לבית, הם ידפקו על הדלת בעוצמה ואפילו יאיימו שיפרצו, אבל הם לא פורצים דלתות. אם בני המשפחה מחליטים לא לפתוח את הדלת והיא נעולה – לא יקרה דבר".

כוננות בדרכים: "עושים צחוק מהחוק"

המדריך מזהיר מפני מארבים ובדיקות פתע בדרכים, כולל בנסיעה ברכבים הרשומים על שם הבחורים, ומפציר בהם להפגין עירנות יתרה: "לימוד התורה ושמירת האמונה הפכו לפשע חמור. אבל אנחנו שומרים את התורה והאמונה בגאווה יהודית! עושים צחוק מהחוק!". בשל כך, מומלץ לבחורים שלא לעבור על חוקי התנועה (בפרט בקורקינטים ואופניים חשמליים) כדי שלא להיתקל בשוטרים, ולהימנע לחלוטין מהגעה לשדה התעופה, מעברי גבול או תחנות משטרה.

כמו כן, מזהירים מפני "תרגילים שונים ומשונים של המשטרה הצבאית", וקוראים לבחורים שלא להאמין לשיחות טלפון אנונימיות המבקשות מהם להגיע לאסוף משלוח או להתייצב במקומות שאינם מכירים.

הרגע שאחרי המעצר: "תענית דיבור"

ההנחיה הקריטית ביותר בכרוז נוגעת להתנהלות ברגע המעצר עצמו: לא מדברים!

"מרגע המעצר לא מדברים מילה לפני שיחה עם עורך דין! לא על המעצר, לא על הצווים, ולא על הגיוס. אתה לא יודע כלום. תענית דיבור!.. זכות זו מעוגנת בחוק", נכתב בהבלטה. בארגון מודים כי "כל ההתחלות קשות" וכי התנאים במעצר הראשוני פחות נוחים, אך קוראים לבחורים שלא להיבהל, ומעודדים בכך כי האסירים האחרים ממתינים בכיליון עיניים לחיזוק.

"תיפתח שם ישיבת קיבוץ"

בסיום הכרוז, עוברים הכותבים לטון אידיאולוגי ומרומם, ומצהירים כי הציבור החרדי ערוך למעצרי המונים: "המוני בני הישיבות והציבור החרדי נכונים למלאות את בתי הכלא. יתכן שכבר בימים הקרובים תיפתח שם 'ישיבת קיבוץ'... בכל מצב אתה שליח של היהדות החרדית כולה! גדולי הדור וכל הציבור החרדי עומדים מאחוריך".

הכרוז נחתם בהבטחה ובציטוט מגדולי הדור זצ"ל לפיהם "מי שנכנס לבית האסורים על דברי תורה מובטח לו שיראה פני שכינה", תוך קריאה להצטרף למערכות החירום הטלפוניות ולקבלת התרעות בזמן אמת על ניסיונות מעצר תחת המערכת "החוטפים הגיעו".