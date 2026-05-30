"אין מילים בעולם שיכולות לתאר את עוצמת ההקלה שאנו חשים ברגעים אלו, בידיעה שאסתר שלנו נמצאה בטוחה ומוגנת". במילים המרגשות הללו פתחו בני המשפחה החרדית מטורונטו את הצהרתם, עם סיומה של הדרמה ששיתקה אותם ובמובן מסוים את כל יהודי טורונטו - אחרי שבתם אסתי בת ה-14 נעדרה במשך כמעט שבועיים תמימות.

ההורים הנרגשים שיתפו את הציבור בתחושות המורכבות המלוות את השעות הראשונות שלאחר הנס. הם הבהירו כי אסתר עדיין זקוקה לטיפול רפואי הולם, להערכה מקצועית מקיפה ולתמיכה משפחתית צמודה בימים הקרובים. המשפחה ביקשה מהציבור ומכלי התקשורת לכבד באדיבות את פרטיותם כדי לאפשר להם להתמקד אך ורק בבריאותה של הבת ובתהליך ההתאוששות שלה. חלק נרחב ומרכזי בהצהרת המשפחה הוקדש לחובת הכרת הטוב ולתודות עמוקות כלפי אלפי האנשים שסייעו להם לאורך התקופה החשוכה. ההורים פנו לקהילה ואמרו כי מילת תודה פשוטה לעולם לא תספיק כדי להביע את מה שהם מרגישים כלפי מי שנשא את המשפחה על כפיו ברגעים הקשים. ירושלים: צעירה חרדית במצב אנוש לאחר שנלכדה בשריפה קובי אטינגר | 29.05.26 הם הודו באופן אישי לכל אדם שיצא לשטח כדי לחפש, לכל מי ששיתף את תמונתה ברשתות החברתיות, תלה מודעות ברחובות, בדק את מצלמות האבטחה הביתיות, שלח הודעות תמיכה או פשוט נשא תפילה מעומק הלב. לדבריהם, הקהילה העניקה להם כוחות ותעצומות נפש דווקא ברגעים שבהם הרגישו שהאנרגיה שלהם אזלה לחלוטין. "אנחנו חשים מבורכים להיות חלק מקהילה יהודית חמה ומלוכדת בטורונטו, שעמדה מאחורינו כחומה בצורה ועשתה ללא לאות כל שביכולתה", ציינו בני המשפחה בהתרגשות. בני המשפחה הוסיפו כי מה שהם חזו בו במהלך ימי החיפושים היה אירוע יוצא דופן ובלתי נתפס בממדיו. אנשים מכל רחבי העיר, מהמדינה כולה ואף ממקומות שונים בעולם, התאחדו והתגייסו למען ילדה שהם מעולם לא פגשו קודם לכן. זרים מוחלטים עצרו את שגרת חייהם ואת עיסוקיהם רק כדי לעזור להחזיר את אסתר הביתה. "את האהבה והאנושיות הללו לא נשכח לעולם", הדגישו ההורים.

נמצאה בבית

התגובה המשפחתית המטלטלת הזו מגיעה בעקבות ההודעה הרשמית של משטרת טורונטו על איתורה של הנערה אסתר בת ה-14 כשהיא בריאה ושלמה, בתום שבועיים מורטי עצבים של חיפושים קדחתניים וחרדה גדולה לגורלה.

המעטפת סביב איתורה של הנערה החלה לקרום עור וגידים לאחר שנתקבל דיווח אזרחי ממוקד על כך שהיא נצפתה באחת מתחנות הרכבת התחתית בעיר. בעקבות המידע, הושעו חלק מפעולות הסריקה השגרתיות והמאמצים רוכזו באזור המדובר, עד שהצליחו כוחות המשטרה בשיתוף מתנדבים להגיע אליה, לבדוק את מצבה הפיזי והנפשי ולהשיבה בבטחה לחיק משפחתה. היא נמצאה בבית בעיר אטוביקו, מערבית לטורונטו.

בדבריהם הודו ההורים במיוחד למשטרת טורונטו, לארגון השומרים המקומי ולכל המתנדבים הרבים שסרקו את הרחובות באזורים השונים של העיר ובסביבתה ולא הרפו עד להשגת המטרה.

שבועיים של חיפושים נרחבים

כזכור, אסתר נעלמה ביום שישי לפני כשבועיים, ומאז נערכו אחריה חיפושים נרחבים ביותר שלא פסקו לרגע, כולל במהלך ימי חג השבועות. המאמצים כללו חלוקת אלפי עלונים ברחובות והקמת חפ"קים קהילתיים.

במהלך ימי החיפושים אף נרשמה סערה וחשש מפני מניעים אנטישמיים, לאחר שחלק מהמודעות שנתלו ברחובות עם תמונתה של הנערה נקרעו בזדון על ידי עוברי אורח. ככל שנקפו הימים והחיפושים נכנסו ליומם העשירי, קבוצה של תושבים בני דתות שונות בטורונטו אף הציעה פרס כספי גבוה של 25,000 דולר עבור כל מידע שיוביל למציאתה.

לפני מספר ימים אף קיימו ההורים מסיבת עיתונאים מיוסרת שבה פנו בדמעות ישירות לבתם וביקשו ממנה לשוב הביתה תוך שהם מבטיחים לה שהיא אינה מסובכת בשום צרה - פנייה שככל הנראה הגיעה לסיומה הטוב עם איתורה המיוחל והשבתה לביתה.

הבשורה המשמחת על איתורה, ביום חמישי האחרון, והתגובות החמות של המשפחה עוררו הדים רבים גם בצמרת הפוליטית והציבורית בקנדה, שליוותה את המשפחה בדאגה.