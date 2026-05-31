במעון הקודש של האדמו"ר מויז'ניץ נחגגה אמש עם צאת השבת, בקול רינה ותודה שמחת הפארשפיל לקראת שמחת נישואי נכדתו, הכלה, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד, עב"ג החתן, נכד האדמו"ר מגורליץ.

במהלך השמחה עודד האדמו"ר את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות. לקראת סיום השמחה פצח הרבי במחול נלהב עם ש"ד ח"כ יעקב טסלר, ועם בעל האכסניה הנגיד הרב יעקב אדלר, לקול שירת "יש בורא עולם, יש". בכך, ניתן לראות שוב עין בעין את ההערכה הגדולה של גדולי ישראל לשלוחי דרבנן, אשר פועלים ללא הרף בשליחותם ומקבלים מהם עידוד וחיזוק עצום, זאת בניגוד מוחלט להשמצות ולרעשי הרקע הנשמעים לעיתים ברחוב.

לאחר מכן המשיך הרבי במחול נלהב עם המחותן הרם, ועם בני משפחת המלוכה שהשתתפו בשמחה המצומצמת.

שמחת החתונה תתקיים השבוע ביום רביעי, בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית ויזניץ' בהשתתפות אלפי חסידים.

מדובר בהתרגשות מיוחדת וזאת לאחר תקופה ארוכה שהרבי לא השיא צאצאים בארה"ק.