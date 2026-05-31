אחרי 16 שנה: העיתונאי אבישי בן חיים מודיע על עזיבת ערוץ 13

ד"ר אבישי בן חיים, הפרשן הוותיק לענייני חרדים בערוץ 13, הודיע היום (ראשון) על עזיבתו את חברת החדשות לאחר למעלה מ-16 שנים של פעילות עיתונאית. בהודעה מרגשת שפרסם, הוא סיכם את תקופתו בערוץ והודה לעמיתיו ולמנהלי החברה.

"היום אני עוזב את חברת החדשות של ערוץ 13 (לשעבר 'חדשות 10' המעטירה) אחרי 16 שנה (חסר שנתיים וחצי של מילואים)!", כתב בן חיים בפתח הודעתו. הוא הקפיד לציין כי התקופה כללה גם שירות מילואים ממושך שהרחיק אותו מהמסך.

בהודעתו המפורטת, הקדיש בן חיים מילים חמות לצוות חברת החדשות. "ממש חשוב לי להודות לחברים ולחברות הנהדרים והנהדרות", כתב, והוסיף תודות למחלקות השונות - מעורכי הוידאו ועד מחלקת האיפור, מהצלמים ועד שומרי המתקן.

בן חיים ציין במיוחד את ראשי החברה והמנכ"לים - טלי בן עובדיה, גולן יוכפז, ישראל טוויטו וליאור לנדבנרג - שלדבריו "לעתים ממש דחפו שאביא קול ישראלי אחר למסך". כמו כן הודה לאנשי "רשת" שלטענתו "ספגו בגללי ביקורת אבל הקפידו לתת במה לקול השונה".

תיאוריות חברתיות משמעותיות

הפרשן הוותיק סיכם את הישגיו המקצועיים בערוץ, תוך התייחסות לתיאוריות החברתיות שפיתח. "חברת החדשות הזו נתנה לי במה נפלאה ושיאים מקצועיים שאפשרו לי לשלב את המטען האקדמי עם העשייה העיתונאית והטלוויזיונית", כתב.

בן חיים הזכיר במיוחד שתי תיאוריות מרכזיות שפיתח: "חרדים ההתפרקות" - העוסקת בהתפרקות שיטת הממשל החרדית הידועה כ"שלטון המרנים", ואת תיאוריית "ישראל השנייה" שעסקה בפערים החברתיים בחברה הישראלית.

למעלה מעשרים סדרות כתבות

במהלך שנותיו בערוץ, הפיק בן חיים למעלה מעשרים סדרות כתבות שעסקו בהיבטים שונים של החברה הישראלית. בין הסדרות הבולטות: "אלוקים שלי" על מקומו של אלוקים בחברה הישראלית, "מחכים למשיח" על תפיסות המשיחיות, "אם יש גן עדן" על תפיסות העולם הבא ביהדות, ו"מורה נבוכים" על ההתנגשות בין ההלכה היהודית לעולם הערכים המודרני.

סדרות נוספות עסקו בנושאים מגוונים: "הודו להשם" על החוויות הרוחניות של מטיילים ישראלים בהודו, "שלטון הרב" על חזון מדינת ישראל חרדית, "האוטונומיה החרדית" על בניית החברה החרדית בישראל, "הקבלה" כמבוא לתורת הסוד, "אש בברסלב" על חסידות ברסלב, ו"המשתטחים" על תופעת קברי הצדיקים.

בן חיים הפיק גם סדרות על נושאים פוליטיים וחברתיים רחבים יותר, כמו "בגין או ביבי" המשווה בין שני מנהיגי הליכוד, הטרילוגיה "גנבו לנו את המדינה" על משבר דור המייסדים, "המרוקאים החדשים" ו"ישראל השנייה".

הפרשן הוותיק ציין כי שני ספריו האחרונים - "החרדים דע את האוהב - המסע להכרת העולם החרדי" ו"מניפסט המסורתיות - הבשורה המתוקה, המתווה לפיוס" שיצאו בהוצאת ידיעות ספרים - נולדו במידה רבה מתוך העשייה הטלוויזיונית ארוכת השנים.