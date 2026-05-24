הצלם החרדי חיים גולדברג מסוכנות "פלאש 90" תיעד היום (ראשון) במרכז ירושלים את יהודה, לוחם מילואים מחסידות גור, בעת שהוא עושה את דרכו חזרה ליחידתו הלוחמת בגזרת לבנון.

בתיעוד יוצא הדופן נראה הלוחם כשהוא לבוש בבגדי החסידות המסורתיים – קפוטה שחורה ארוכה וכיפה – אך חגור בנשק סער אישי מסוג M16 ומצויד באפוד קרב מלא (ווסט) המונח על גבי מזוודת נסיעות גדולה. לאורך כל הדרך, החזיק הלוחם בזרועותיו ספר תורה זעיר העטוף בטלית פסים, אותו הוא לוקח עימו אל חזית הלחימה בצפון.

התמונות עוקבות אחר מסלול הליכתו של הלוחם, החל מהיציאה מסמטאות האבן של השכונות הירושלמיות ועד להגעתו לצירים המרכזיים ולתחנת הרכבת הקלה. באחת התמונות נראה יהודה כשהוא מצמיד את פניו אל ספר התורה המונח בזרועותיו, ברגע של תפילה חרישית ואישית על רקע הרחוב. תמונות אחרות מתעדות את המפגשים הספונטניים שנוצרו ברחוב בעקבות המראה הבלתי שגרתי של חסיד החגור בציוד לחימה ומחזיק ספר תורה.