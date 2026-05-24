כיכר השבת
ברחובות ירושלים

חסיד גור תועד בדרך למילואים; אנשים נעצרו לנשק את ספר התורה שבידיו

סדרת תמונות של חיים גולדברג, תעדה היום ברחובות ירושלים את יהודה, חסיד גור ולוחם מילואים בצה"ל, כשהוא חגור בנשק ואפוד קרב, מחבק ספר תורה קטן, ומנהל מפגשים ספונטניים של קירוב לבבות עם עוברים ושבים בדרכו חזרה לחזית לבנון (בארץ)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הצלם החרדי חיים גולדברג מסוכנות "פלאש 90" תיעד היום (ראשון) במרכז ירושלים את יהודה, לוחם מילואים מחסידות גור, בעת שהוא עושה את דרכו חזרה ליחידתו הלוחמת בגזרת לבנון.

בתיעוד יוצא הדופן נראה הלוחם כשהוא לבוש בבגדי החסידות המסורתיים – קפוטה שחורה ארוכה וכיפה – אך חגור בנשק סער אישי מסוג M16 ומצויד באפוד קרב מלא (ווסט) המונח על גבי מזוודת נסיעות גדולה. לאורך כל הדרך, החזיק הלוחם בזרועותיו ספר תורה זעיר העטוף בטלית פסים, אותו הוא לוקח עימו אל חזית הלחימה בצפון.

התמונות עוקבות אחר מסלול הליכתו של הלוחם, החל מהיציאה מסמטאות האבן של השכונות הירושלמיות ועד להגעתו לצירים המרכזיים ולתחנת הרכבת הקלה. באחת התמונות נראה יהודה כשהוא מצמיד את פניו אל ספר התורה המונח בזרועותיו, ברגע של תפילה חרישית ואישית על רקע הרחוב. תמונות אחרות מתעדות את המפגשים הספונטניים שנוצרו ברחוב בעקבות המראה הבלתי שגרתי של חסיד החגור בציוד לחימה ומחזיק ספר תורה.

במהלך הצעידה ברחוב, עצרו את הלוחם עוברי אורח שונים המייצגים את גווני החברה בישראל. התיעוד מראה גברים בלבוש חילוני ויומיומי, חלקם חובשי כיפות סרוגות זמניות, כשהם ניגשים אל הלוחם ביראת כבוד ומנשקים את ספר התורה שהוא נושא עימו.

בתמונות אחרות נראים תושבים המנהלים עימו שיחה חמה, מחבקים אותו ומצדיעים לו לאות הוקרה על שירותו הצבאי. הנוכחות של הלוחם החסידי, המשלב בין סממני הלחימה הצבאיים לבין סמלי הדת והמסורת, עוררה עניין רב והפכה למוקד של אחדות ועידוד ברחוב הירושלמי.

1
נהדר ומפעים שהשם יברך ישמור ויגן על כל החיילים ועל כל עמו ישראל
תודה על הכתבה והתמונות

