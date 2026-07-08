מס הכנסה בבני ברק - צילום: ידיעות בני ברק מס הכנסה בבני ברק | צילום: צילום: ידיעות בני ברק 10 10 0:00 / 0:16

דרמה לא צפויה התחוללה היום (רביעי) בלב שכונת קריית ויז'ניץ בבני ברק, כאשר ביקורת שגרתית של אנשי רשות המיסים הפכה תוך זמן קצר לאירוע סוער, שהסתיים רק הודות להתערבות דחופה של כוחות המשטרה.

הכול החל שעות ספורות קודם לכן, כאשר צוות מפקחים של מס הכנסה הגיע לסיור ביקורת שגרתי ברחובות הקרייה. המפקחים צעדו בנחת מחנות לחנות, והפגינו מקצועיות ובקיאות מפתיעה ברזי הניהול של העסקים המקומיים. "היה נדמה שהם מבינים היטב את שפת האידיש המדוברת בשכונה", סיפר ל'כיכר השבת' אחד התושבים שהבחין במתרחש. "הם פשוט ידעו בדיוק איפה לחפש".

מס הכנסה בבני ברק ( צילום: באדיבות המצלם )

בעלי העסקים המקומיים הופתעו מרמת הירידה לפרטים של אנשי הרשות. לדברי אחד מבעלי החנויות במקום, המפקחים לא הסתפקו רק בקופות הרושמות: הם דרשו לבדוק את חשבונות הבנק, עברו על העברות באפליקציות 'ביט', בדקו את מערכות ה'פיסקוס', ואפילו הצליבו נתונים מול לוח השנה ויומן ההזמנות בטלפונים הניידים כדי לאתר פרויקטים שלא דווחו. "בקיצור, ידעו את העבודה כמו שצריך", סיכם בעל העסק.

מס הכנסה בבני ברק ( צילום: באדיבות המצלם )

אלא שלמרות המקצועיות הרבה וההכנה המוקדמת, פרט קריטי אחד נשמט מעיניהם של אנשי מס הכנסה: סדר היום המקומי של מוסדות החינוך בקרייה.

בשעה 13:00 בדיוק נשמע צלצול הסיום בתלמודי התורה בשכונה, ואלפי ילדים יצאו לרחובות. חצי שעה לאחר מכן, בשעה 13:30, הצטרפו אליהם גם מאות בחורי הישיבות ואברכי הכוללים שיצאו מהיכלי הלימוד עם סיום 'סדר א''.

בתוך דקות ספורות התקהלו סביב הפקחים מאות ילדים ובחורים. בתקופה מתוחה זו, המראה של אנשים זרים המתהלכים בצורה מחשידה בשכונה עורר סערה מיידית. במקום התפתחה תהלוכה ספונטנית מלווה בקריאות ובצעקות לעבר המפקחים, כאשר לדברי אחד הנוכחים, בשלב מסוים אף נזרקו ביצים לעבר הצוות.

המפקחים, שהבינו כי המצב עלול לצאת משליטה, נאלצו לקטוע את הבדיקות בעיצומן ולהזעיק סיוע. כוחות משטרה שהגיעו במהירות למקום חילצו את אנשי רשות המיסים מהשכונה, בטרם הספיקו להשלים את המבצע כמתוכנן.

מדיווחים ראשוניים עולה כי לעת עתה לא ידוע על קנסות דראסטיים או על ביקורת שהסתיימה ברישום דוחות חריגים, אך הדיבור החם בשעה זו ברחובות בני ברק הוא ללא ספק על ה"תושייה" הספונטנית שסיימה את יום העבודה של הפקחים מוקדם מהצפוי.