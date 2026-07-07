כיכר השבת
גל פריצות מדאיג

בעיר החרדית: יותר מ־10,000 שקלים נגנבו מרכבו בזמן שהתפלל

תושב בני ברק החנה את רכבו ברחוב יצחק מאיר הכהן ונכנס להתפלל מעריב • כשחזר גילה שהכסף שהשאיר בתא שבין המושבים נעלם • המשטרה פתחה בחקירה לאחר קבלת תיעודים ממצלמות הרכב | גל פריצות מדאיג (חדשות חרדים)

תיעוד הפריצה
תיעוד הפריצה| צילום: צילום: באדיבות

גל הפריצות לרכבים ב ממשיך להטריד את תושבי העיר. אמש (שני) התרחש מקרה נוסף ברחוב יצחק מאיר הכהן, כאשר תושב העיר גילה שבזמן שנכנס להתפלל תפילת מעריב, חשוד פרץ לרכבו וגנב ממנו סכום כסף בן חמש ספרות שהיה מונח בתא שבין המושבים.

בעל הרכב החנה את מכוניתו בצומת רחוב יצחק מאיר הכהן ונכנס להתפלל מעריב בבית כנסת סמוך. כשחזר לרכב ובהמשך ביקש לקחת את הכסף שהשאיר בתא המרכזי, הוא נדהם לגלות כי הסכום המשמעותי נעלם ללא עקבות. רק בדיקה של התיעודים ממצלמות הרכב חשפה את מה שהתרחש בזמן התפילה.

בנו של בעל הרכב סיפר ל'כיכר השבת' על האירוע המטריד: "אבא שלי החנה את הרכב והלך להתפלל מעריב. כשהוא חזר ורצה לקחת את הכסף מהתא שבין המושבים, הוא גילה שאין שם כלום. בדקנו את המצלמות ברכב וראינו מישהו פותח את הרכב ולוקח את הכסף", מסר.

על פי הנמסר, בעל הרכב הגיש תלונה במשטרה והעביר לחוקרים את כלל התיעודים ממצלמות הרכב. פתחה בחקירה מיידית לאחר קבלת החומר התיעודי מהאירוע. במקביל, המשפחה פנתה גם לשיטור העירוני של בני ברק על מנת לסייע באיתור החשוד.

התיעודים שהתקבלו מהמצלמות מראים את החשוד ניגש לרכב מצדו הימני ופותח אותו בקלות יחסית. על פי החשד, נעשה שימוש באמצעי אלקטרוני מתוחכם לפתיחת הרכב, דבר המעיד על תכנון מוקדם ושיטה מקצועית. בני המשפחה מזהירים תושבים לגלות ערנות מוגברת וטוענים כי החשוד נראה בתיעוד באופן ברור.

גל פריצות מדאיג בעיר

המקרה האחרון מצטרף לשורה של דיווחים נוספים שהתקבלו בימים האחרונים על פריצות לרכבים בבני ברק, ובפרט לרכבים מסוג מיצובישי אאוטלנדר. תושבים בעיר חוששים כי נעשה שימוש באמצעי טכנולוגי המאפשר לפתוח את כלי הרכב ולגנוב מתוכם כסף וחפצי ערך בתוך זמן קצר במיוחד.

כזכור, לפני מספר שבועים נעצרו שני קטינים בני 14 ו-16, תושבי בני ברק, בחשד למעורבות בפריצות למספר מקומות בעיר. במסגרת החקירה התברר כי השניים פרצו לבית כנסת ברחוב אהרונוביץ', נכנסו לחדר האדמו"ר מטשערנאביל, פרצו לכספת וגנבו כלי כסף בשווי של כ-100,000 ש"ח. כלי הכסף אותרו והושבו לחסידות, והקטינים הועמדו לדין.

תושבי בני ברק מתבקשים להקפיד על נעילת רכבים, להימנע מהשארת כסף וחפצי ערך גלויים לעין, ולדווח למשטרה על כל פעילות חשודה. המשטרה ממשיכה בפעילות מוגברת לאיתור הפורצים ולמניעת המשך התופעה המדאיגה.

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