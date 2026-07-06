שוד המיליונים במוזיאון: המחדל הצרפתי החדש שמרעיד את המדינה

מוזיאון לליק ( צילום: מסך )

ביום ראשון, בסביבות השעה 5:30 בבוקר, ביצעה כנופיה של גנבים רעולי פנים פשיטה נועזת על מוזיאון יצרנית זכוכית היוקרה הצרפתית לליק בווינגן-סור-מודר. הגנבים פרצו דלת, פנו ישירות לחדר התכשיטים וניפצו שש ויטרינות תצוגה בפעולה מהירה וממוקדת.

השלל: כ-20 תכשיטי קריסטל ייחודיים נגנבו מהמקום. למרות שלא הכילו אבנים יקרות ואינם ניתנים להתכה, שוויים האמנותי והכספי עצום. ההערכות הראשוניות מדברות על אובדן של מיליוני יורו, כאשר הסכום ככל הנראה קרוב ל-4 מיליון יורו. למרות שהאזעקות הופעלו כסדרן, חברת האבטחה לא התערבה מיד ולא דיווחה למשטרה בזמן אמת. מי שמצאה את זירת השוד והזעיקה את הכוחות הייתה עובדת ניקיון שהגיעה למקום.

מוזיאון הלובר ( צילום: Shutterstock )

ראש עיריית ווינגן-סור-מודר הביע זעם רב על המחדל וטען כי השודדים היו ככל הנראה "מומחים" שפעלו על בסיס מידע מוקדם ומדויק.

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האירוע הדרמטי הזה מגיע בתקופה רגישה במיוחד עבור צרפת, פחות משנה לאחר שוד הלובר בפריז (אוקטובר 2025), שבו נגנבו תכשיטים בשווי 102 מיליון דולר בתוך פחות משמונה דקות. בעקבות אותו אירוע, מוזיאון לליק הוגדר כ"אתר רגיש" והיה אמור להיות תחת הגנה קפדנית ביותר.

המוזיאון, המוקדש ליצירותיו של רנה לליק ומכיל מעל 650 עבודות יוצאות דופן של אר-נובו וארט-דקו, הודיע על סגירת שעריו למספר ימים בעקבות הפריצה.

כעת, חוקרי המשטרה בודקים את צילומי מצלמות האבטחה (CCTV) בניסיון לעלות על עקבות הכנופיה שהצליחה להשפיל את מערך האבטחה הצרפתי פעם נוספת.