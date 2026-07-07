דרמה בצומת בני ברק: נוסעת הוטחה לעבר השמשה לאחר בלימת פתע

רגעי דרמה התרחשו היום (שלישי) בצומת מרכזי בבני ברק, כאשר נוסעת מבוגרת כבת 70 נפצעה באוטובוס בעקבות בלימת פתע שביצע הנהג. האירוע התרחש בצומת רחוב חזון איש פינת רחוב הרב גרוסברד, לאחר שרכב פרטי חתך את נתיב נסיעת האוטובוס באופן פתאומי.

על פי הדיווחים, האוטובוס נסע בצומת כשלפתע נכנס רכב פרטי לנתיב הנסיעה שלו, מה שאילץ את הנהג לבצע בלימה חדה ופתאומית. כתוצאה מהבלימה האגרסיבית, הנוסעת המבוגרת הוטחה בעוצמה לעבר חלקו הקדמי של האוטובוס והגיעה עד לחלון הקדמי של הרכב.

האישה נפצעה במקום ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מצבה לא פורסם, אך ככל הנראה מדובר בחבלות שנגרמו כתוצאה מההיטחות החזקה. אישה נוספת נפצעה אף היא בתאונה.

נהג האוטובוס תיאר בשיחה עם 'כיכר השבת' את רגעי המתח: "באמצע שאני עובר את הצומת נאלצתי לבלום בגלל רכב שנכנס לי לתוך הצומת. אישה מבוגרת כבת שבעים עפה קדימה. הרכב ברח", מסר בכאב.

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האירוע מצטרף לשורה של תאונות ואירועי תחבורה שהתרחשו לאחרונה בבני ברק ובסביבתה. לפני מספר חודשים פרצה מחלוקת בין עיריית בני ברק למשרד התחבורה בנושא קווי התחבורה הציבורית בעיר, כאשר העירייה האשימה את המשרד בעיכוב הקמת תחנה מרכזית ובהחזרת קווים.

נסיבות האירוע המדויקות נבדקות על ידי הגורמים הרלוונטיים. המשטרה פועלת לאיתור הרכב שנמלט מהמקום לאחר שגרם לבלימת הפתע.