כיכר השבת
זה מה שסיפר הנהג ל'כיכר'

דרמה בצומת בני ברק: נוסעת הוטחה לעבר השמשה לאחר בלימת פתע

רכב פרטי חתך את נתיב האוטובוס בצומת חזון איש • נהג נאלץ לבלום בפתאומיות והנוסעת הוטחה קדימה | הנהג ל'כיכר': "הרכב נכנס לי לתוך הצומת וברח" (חדשות חרדים)

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האוטובוס בבני ברק (צילום: קובי ישראל)

רגעי דרמה התרחשו היום (שלישי) בצומת מרכזי ב, כאשר נוסעת מבוגרת כבת 70 נפצעה באוטובוס בעקבות בלימת פתע שביצע הנהג. האירוע התרחש בצומת רחוב חזון איש פינת רחוב הרב גרוסברד, לאחר שרכב פרטי חתך את נתיב נסיעת האוטובוס באופן פתאומי.

על פי הדיווחים, האוטובוס נסע בצומת כשלפתע נכנס רכב פרטי לנתיב הנסיעה שלו, מה שאילץ את הנהג לבצע בלימה חדה ופתאומית. כתוצאה מהבלימה האגרסיבית, הנוסעת המבוגרת הוטחה בעוצמה לעבר חלקו הקדמי של האוטובוס והגיעה עד לחלון הקדמי של הרכב.

האישה נפצעה במקום ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מצבה לא פורסם, אך ככל הנראה מדובר בחבלות שנגרמו כתוצאה מההיטחות החזקה. אישה נוספת נפצעה אף היא בתאונה.

נהג האוטובוס תיאר בשיחה עם 'כיכר השבת' את רגעי המתח: "באמצע שאני עובר את הצומת נאלצתי לבלום בגלל רכב שנכנס לי לתוך הצומת. אישה מבוגרת כבת שבעים עפה קדימה. הרכב ברח", מסר בכאב.

האירוע מצטרף לשורה של תאונות ואירועי תחבורה שהתרחשו לאחרונה בבני ברק ובסביבתה. לפני מספר חודשים פרצה מחלוקת בין עיריית בני ברק למשרד התחבורה בנושא קווי התחבורה הציבורית בעיר, כאשר העירייה האשימה את המשרד בעיכוב הקמת תחנה מרכזית ובהחזרת קווים.

נסיבות האירוע המדויקות נבדקות על ידי הגורמים הרלוונטיים. המשטרה פועלת לאיתור הרכב שנמלט מהמקום לאחר שגרם לבלימת הפתע.

זירת האירוע בבני ברק (צילום: קובי ישראל)
זירת האירוע בבני ברק (צילום: קובי ישראל)
זירת האירוע בבני ברק (צילום: קובי ישראל)
זירת האירוע בבני ברק (צילום: קובי ישראל)
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"דרמה"? דרמה הייתה אם נסיעת אוטובוס אחת בארץ הייתה עוברת חלק, בנעימים, בלי האצות פתע ובלימות פתע. עושה רושם שנהגי האוטובוס בארץ מקבלים למעשה הכשרה לנהיגה ברכבת הרים בלונה פארק.
רק לא ג ושס

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