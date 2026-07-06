משטרת ישראל פרסמה הבוקר (שני) קריאה דחופה לסיוע הציבור באיתור נעדר בן 20 שנראה לאחרונה בהילולת הצדיק רבי יצחק גברא זצ"ל במושב עג'ור. מדובר בנחמן ברוך, תושב אשקלון, שהגיע להילולה ומאז אבדו עקבותיו.

על פי הפרטים שפרסמה דוברות המשטרה, הנעדר הוא בן 20, גובהו כ-1.75 מטר, מבנה גוף רזה, וחובש כיפה. בפעם האחרונה שנראה לבש חולצה לבנה ומכנס שחור. המשטרה פונה לכל מי שיודע פרטים על מקום הימצאו להתקשר בהקדם למוקד 100 או לתחנת המשטרה מטה יהודה בטלפון 02-9902385.

כזכור, הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זצ"ל התקיימה אמש במושב עג'ור בהשתתפות רבבות עמך בית ישראל. ההילולה, הנחשבת לשלישית בגודלה בישראל, התאפיינה השנה בעומסי תנועה חסרי תקדים שהובילו לקריסה טוטלית של צירי התנועה והחניונים באזור.

אלפי משפחות תקעו שעות ארוכות בכבישים, ומאות נשים עם עגלות וילדים נאלצו לצעוד קילומטרים ברגל כדי להגיע לציון הקדוש. ההילולה התקיימה לאחר שמפקד מחוז ירושלים ביטל צו שאסר על קיומה, וזאת לאחר שהמארגנים עמדו בכלל התנאים הבטיחותיים שנדרשו.