אחותי הגדולה, מיכלי, נכנסה לעולם השידוכים. המון הצעות הגיעו למיכלי, אבל הרשת תפסה את יצחק מאיר. הוא היה בחור עם פרטים טובים, וברוך השם כולנו בבית היינו שמחים על ההצעה. האירוסין והחתונה עברו בשמחה גדולה.

חמש שנים לאחר החתונה, מיכלי שיתפה אותנו בבשורה משמחת ומרגשת. יצחק מאיר, שהשקיע את כל מרצו, ימיו ולילותיו במבחני הרבנות הקשים והפגין ידע תורני עצום ומקיף, נבחר לשמש כרב קהילה מתפתחת באזור מגוריהם.

עברו עוד חמש שנים. הקהילה כבר שגשגה, התרחבה והפכה לשם דבר, ואנו כמשפחה הפכנו לחלק בלתי נפרד מהחגיגה הזו. היינו מגיעים בקביעות לאירועים הגדולים של הקהילה, יושבים בגאווה בכנסים המרשימים שיצחק מאיר היה מארגן, ומתמלאים בסיפוק עצום. עבורי, יצחק מאיר לא היה רק גיס – הוא הפך עם השנים לחבר הכי טוב שלי בחיים. אהבתי אותו אהבת נפש.

אבל אז, בלי שום אזהרה מוקדמת או סימן בולט לעין, משהו בתוך הפאזל המושלם הזה התחיל להשתנות.

לאט לאט, החיוך המפורסם והמאיר של מיכלי הלך ונעלם. שמתי לב שהפנים שלה הפכו עצובות ומודאגות, והיא החלה להשיל ממשקלה בצורה קיצונית ומדאיגה. כשהוריי שאלו אותה לשלומה, הם הבינו שקשה לה העומס של הקהילה, וההתמודדות שלה עם גידול הילדים עם ההיעדרות של בעלה.

מיכלי הייתה מהנהנת בשקט, אומרת בקול חלוש שהיא מבינה את הערך הגדול, ומאפשרת להם להמשיך להאמין שזו אכן הסיבה היחידה – שזה רק העומס הטבעי של החיים הציבוריים. הקסם הציבורי של יצחק מאיר וההילה שאפפה אותו היו כל כך חזקים, שאף אחד מסביב לא יכול היה להעלות על דעתו שמציאות שונה לחלוטין, אפילה ומצמררת, מתרחשת מאחורי הדלת הסגורה של ביתם.

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משהו בתוכי סירב לקבל את ההסבר השטחי הזה.

ככל שעבר הזמן, הצפייה בה מרחוק הובילה אותי למסקנה חד-משמעית ומפחידה: מיכלי עוברת מסכת ייסורים בתוך הבית שלה, וכפי שאני מכיר אתה, היא פשוט חוששת ומפחדת לשתף אותנו.

בוקר אחד, התקשרתי למיכלי בדיוק בשעת ההפסקה שלה בבית הספר לבנות שבו לימדה כמורה. הצעתי לה שנצא יחד מחר בבוקר, ובבוקר שלמחרת מצאנו את עצמנו יושבים בבית קפה משובח ושקט באשדוד. לאחר מכן, כדי לנקות את הראש, הלכנו לצעוד קצת על שפת הים. בדיוק שם, מול המרחבים הכחולים והרוח שנשבה, החומות הגבוהות של המבצר התמוטטו.

מיכלי, אחותי הגדולה, המנהלת הקשוחה והחזקה של המשפחה, נשברה לחתיכות ופרצה בבכי תמרורים קורע לב, בכי שלא הצליחה לעצור במשך דקות ארוכות. המילים שיצאו מפיה לאחר מכן זעזעו את עולמי. היא החלה לתאר בפניי מסכת חיים של שליטה מוחלטת, דיקטטורה רוחנית ונפשית, והשפלות יומיומיות מחרידות. איומים וצעקות בלתי נשלטות על ידי יצחק מאיר גיסי הנערץ.

היא סיפרה שאין לה שום רשות לקנות בגד, נעל או חפץ אישי קטן ללא אישורו המפורש מראש. כל שקל שהרוויחה בעבודתה הקשה כמורה הועבר ישירות לחשבונו האישי, והוא חילק לה דמי כיס זעומים וקצובים שנמדדו בקפידה לפי רמת "ההתנהגות הטובה" והציות שלה. היא לא הסתירה דבר, שפכה את כל ליבה המדמם, ואני ישבתי שם, המום ומזועזע, ולא יכולתי להחזיק את עצמי יותר – פשוט בכיתי יחד איתה, דמעות של כאב עמוק ותסכול נורא.

בידיים רועדות, היא שלפה את מכשיר הטלפון שלה והשמיעה לי הקלטות מזעזעות שהיא הקליטה בסתר בתוך הבית. שמעתי שם קולות של איומים, צעקות מבעיתות והשפלות שאף בן אנוש לא צריך לשמוע.

פתאום היא הביטה בשעון בפחד וחרדה מוחשית: "אורי, אני חייבת לרוץ מיד הביתה. אם יצחק מאיר יגלה שנפגשתי איתך בלי רשותו המפורשת ובלי ידיעתו, זה יהיה נורא ואיום".

המילים האלו, הפחד הזה ממנו, הרסו אותי מבפנים. הרגשתי שחובה עליי לברר את הנקודה הכי כואבת. הבטתי בה ישירות ושאלתי את השאלה המתבקשת והקשה מכולן: "מיכלי, תגידי לי את האמת, הוא היכה אותך פעם?".

מיכלי הרימה את ראשה, הביטה בי במבט עמוק, עייף ומלא חוכמת סבל, ואמרה משפט שנחרט בבשרי ומלווה אותי מאז: "אורי, לפעמים מילים הורגות הרבה יותר ממכות".

לא הרפיתי, הרגשתי שאני חייב לדעת את המציאות העובדתית כדי להגן עליה. "מיכלי, הוא הרים עליך ידיים פעם?".

ראיתי את הפחד משתק את העיניים שלה, אך לבסוף היא נשברה והודתה בקול חנוק: "הוא דוחף אותי בעוצמה בכל פעם שמתפתח ויכוח, ואני פשוט נזרקת בעוצמה על הרצפה. הוא תמיד מתווכח איתי ומסביר לי שזה לא נחשב הכאה או עבירה, כי 'זו רק דחיפה קלה, זו לא מכה רשמית'". ואז היא הוסיפה את הפרט המזעזע הבא:

"ההפלה שהפלתי לפני שנתיים, הייתה מדחיפה כזו".

באותו רגע הבנתי שמדובר באדם מתוחכם, אסטרטג ומניפולטיבי ברמות הגבוהות ביותר. הוא לא רק הפעיל עליה כוח פיזי, אלא הצליח לשלוט בנפשה, לשבש את תפיסת המציאות שלה ולשכנע אותה שהוא עדיין פועל במסגרת אנושית והלכתית תקינה. הבנתי באופן חד-משמעי שאסור למיכלי לחזור לבית הזה אפילו לא ללילה אחד נוסף. הבית הזה הפך למלכודת עבורה.

"מיכלי", אמרתי לה בקול תקיף שאינו משתמע לשני פנים. "את לבית שלך לא חוזרת יותר. נקודה. את באה איתי עכשיו לאמא ואבא. הבית שלך הוא לא מקום בטוח עבורך".

היא הסתכלה עליי בעיניים מבועתות: "נראה לך? אין שום מצב בעולם. אין לי אפשרות כזו, הוא יחשוד מיד שקרה משהו, הוא יבין מיד שפתחתי את הפה וסיפרתי את הסודות, והוא ירדוף אותי ויהרוס אותי".

אבל אני לא יכולתי לתת לרוע וליד החזקה הזו להמשיך לנהל את החיים של אחותי. הבנתי שיש רגעים שבהם הפחד מנסה לשתק אותנו, אבל בדיוק ברגעים האלו חובה עלינו לעמוד זקופים ולהילחם. אנשים כוחניים ומפחידים מזינים את כוחם מהשתיקה ומנמיכות הקומה של הסובבים אותם. השחיתות המוסרית והנפשית הזו – אסור שתרים ראש, ואסור לנו לתת לה לנצח בגלל פחד מפני מעמד, ייחוס, או כוח ציבורי מדומה. השחיתות משגשגת בחושך, וכשמאירים עליה בפנס של אמת, היא מתחילה להתפורר.

"טוב מיכלי, אני לוקח אחריות ומטפל בהכל מהתחלה ועד הסוף", קבעתי בנחישות. "את לא עונה לו יותר לטלפונים. סביר להניח שבגלל שאני והוא בקשר מצוין הוא יתקשר אליי בקרוב כדי לחפש אותך, ואני כבר אדע בדיוק איך לנהל את האירוע ולעמוד מולו".

כך בדיוק היה.

לקחתי אותה איתי, עברנו בדרך במרכז קניות, והתעקשתי שהיא תקנה לעצמה כמה בגדים עליהם חלמה והוא לא הסכים לה, ואז הגענו לבית הוריי. זהו רגע מטלטל, קורע לב ומבלבל, הרגע שבו האדם שאתה כל כך אוהב ומעריך, מי שהיה החבר הכי קרוב אליך, הופך באחת להיות חשוד באלימות מילולית, נפשית ופיזית כלפי אחותך הבשר מבשרך. המציאות התנפצה לנו בפנים ברעש גדול. הוריי הפכו לשבר כלי, אבל הבינו שזה הזמן לעצור את זה.

יצחק מאיר חזר באותו ערב לבית ריק, ומשם הדרך הייתה מפרכת, ארוכה ומלאת ייסורים. הוא השתמש בכל כלי אפשרי, בכל כוחו הציבורי ובמעמדו הרב כדי לחבל בהליכי הגירושין, הכחיש את העובדות בציניות, וגם כשהצגנו בפני הדיינים את הראיות החותכות וההקלטות המזעזעות, הוא סירב בכל תוקף לקבל את העובדה שעידן השליטה שלו הסתיים. הוא היה רגיל לשלוט, והמחשבה שהקורבן שלו יוצא לחופשי, הרסה אותו.

כשיצאתי פעם עם מיכלי מאחד הדיונים היא אמרה לי: "פעם אמרתי לו, 'די, שחרר אותי, תן לי אפשרות ללכת'. והוא ענה לי: 'לא. את נשארת איתי, ואני צריך אותך בדיוק ככה. יש לך מישהי להביא במקומך?! אני אשחרר אותך'". זהו נרקיסיזם בהתגלמותו, שלא יכול לחיות ללא קורבן.

אבל מול הכוחנות שלו הצבנו חומה בצורות של נחישות. ידענו שאנשים כוחניים ומפחידים נראים גדולים רק כל עוד מפחדים מהם. ברגע שמביטים להם בעיניים בלי למצמץ, מגלים שהם מונעים מפחד עמוק לאבד את המסכה שלהם.

ברוך השם, לפני חצי שנה, הליך הגירושין המייגע הגיע לסיומו הרשמי. הבכי והדמעות שנשפכו באולם בזמן מסירת הגט לא היו דמעות של עצב, אלא דמעות של שמחה גדולה והקלה עצומה – רגע של יציאה ממסגר חשוך וכובל אל חירות אמיתית וטהורה.

והבשורה הטובה והמרגשת שאני רוצה לחלוק אתכם כעת, היא:

לפני כחודש אחותי מיכלי נישאה בשנית.

היא התחתנה עם אדם מדהים, עדין נפש, שיודע להעניק אהבה אמיתית ללא תנאים, יודע להעריך את הלב הטוב שלה ומכבד אותה כפי שמגיע לה. לראות אותה מחייכת שוב מהלב, פורחת ומקימה בית בריא – זוהי החירות הנפשית והניצחון האמיתי על החושך.