באזור החרדי בעיר הנופש: פעוט בן שנה נדרס ברחוב - מצבו קשה

תאונת דרכים התרחשה היום (ראשון) בשעות אחר הצהרים בעיר טבריה, כאשר תינוק כבן שנה בלבד נפגע מרכב חולף ברחוב שפע חיים בעיר ונפגע קשות.

האירוע התרחש סמוך לשעה שבע בערב, אז התקבל דיווח חרום במרכזים של גופי החירום וההצלה, אשר הניע גל מהיר של כוחות הרפואה והשיטור המקומיים לכיוון המקום, תוך היערכות לטיפול בפציעה מורכבת של פעוט רך בשנים.

עם הגעת צוותי הרפואה הראשונים לזירה, ובהם כוננים וחובשים מארגוני מד"א, איחוד הצלה וארגון הצלה, התגלתה תמונה קשה. התינוק היה שרוע על הכביש כשהוא סובל מפגיעות קשות ומורכבות בכמה מערכות בגופו, ובהן חבלות משמעותיות בראש, בבטן ובגפיים, לצד מצב של ערפול הכרה אל מול עיניהם החרדות של הנוכחים במקום.

צוותי הרפואה החלו מיד בהענקת טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים בשטח. הטיפול הכולל קיבוע, חבישות מורכבות, ייצוב מדדים ועצירת דימומים התבצע תחת לחץ זמנים כבד, במטרה להביא לייצוב ראשוני של מצבו הקריטי של התינוק בטרם יועבר להמשך טיפול בבית החולים.

מיד לאחר סיום פעולות החירום בזירת האירוע, הועלה התינוק לאמבולנס מפנה ופונה בדחיפות גבוהה אל המרכז הרפואי צפון (פוריה). מצבו של התינוק הוגדר על ידי גורמי הרפואה כקשה, והוא הוכנס ישירות לחדר הטראומה בבית החולים לצורך סדרת בדיקות דחופות, צילומים והתערבות רפואית מתקדמת של צוותי הרופאים המומחים במקום.

במקביל לטיפול הרפואי, כוחות משטרת ישראל ממרחב כנרת לצד בוחני תאונות דרכים הגיעו באופן מיידי לרחוב שפע חיים, סגרו את אזור הפגיעה והחלו בביצוע פעולות חקירה נרחבות. השוטרים והבוחנים החלו באוסף ממצאים פיזיים מהזירה, גביית עדויות מעדי ראייה שהיו במקום בעת התרחשות התאונה, ותחקור של נהג הרכב המעורב, כדי להבין ולשחזר את נסיבות המקרה המצער ואת האופן שבו נפגע התינוק.

על רקע המצב הרפואי הקשה והחשש הכבד לחייו של הפעוט, קוראים בני משפחתו, כונני ההצלה והציבור הרחב להתפלל, לקרוע שערי שמים ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלמה והמהירה של התינוק הרך. הציבור נקרא להזכיר בתפילותיו ובפרקי התהילים את השם ישעיה אושר בן שרה פערל, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.