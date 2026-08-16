החיפושים אחרי בחור הישיבה כתריאל נחמן קינן, צעיר חסיד חב"ד בן 24, שנעלם ביום שני האחרון לפני כשבוע בשעות אחר הצהריים באזור טבריה, נמשכים ללא הפוגה.

לפי הנתונים שבידי המשטרה, הבחור נראה לאחרונה באזור חוף גיא בטבריה בשעה 18:00 לערך, כשהוא בדרכו לעיר צפת. מאז אותה שעה, עקבותיו של כתריאל נעלמו לחלוטין, והמשטרה פועלת בשעות האחרונות במאמצים נרחבים לאיתורו. בני משפחתו של הנעדר נמצאים במצוקה עמוקה ופונים לכל מי שעשוי להחזיק במידע כלשהו על מקום הימצאו.

באתר חב"ד אינפו דווח הלילה כי כוננים ומתנדבים מארגונים שונים, בהם ידידים, זק״א, יכ״ל וגופים נוספים, יצאו לחיפושים בהתאם לאינדיקציות השונות באזור טבריה והצפון. נכון לעכשיו, למרבה הצער, אין התפתחות חדשה בחיפושים. בני המשפחה והמתנדבים מבקשים מהציבור להמשיך ולהפיץ את דבר היעדרותו בכל הכוח, בקבוצות ובסטטוסים, על מנת להגדיל את הסיכויים לאיתורו.

על פי התיאור שפרסמה דוברות המשטרה ביום שישי, כתריאל הוא בעל קומה בינונית, גובהו כ-1.74 מטר, עם שיער שחור וזקן. עיניו בצבע חום. בעת היעלמותו היה לבוש בחליפה שחורה וחולצה לבנה, חבש מגבעת, ונשא עמו תרמיל גב בצבע שחור ותיק תפילין בצבע חום כהה.

משטרת ישראל קוראת לכל אדם שיודע פרטים על מקום הימצאו של כתריאל נחמן קינן, או כל מידע אחר שעשוי לסייע באיתורו, לפנות בדחיפות לתחנת משטרת בית שמש בטלפון 02-9902384, או למוקד 100 של משטרת ישראל. כל פרט, ולו הקטן ביותר, עשוי להיות בעל חשיבות מכרעת במאמצי האיתור.