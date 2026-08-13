במשך שנים הייתי בטוח שאני האדם הכי פיקח במשפחה, כזה שרואה אנשים, מפענח התנהגויות ויודע בדיוק מה כל אחד חושב ומרגיש עוד לפני שמפיק פיו מילה. אבל הסיפור שקרה לי עם גיסתי, אשתו של אחי, לימד אותי לימוד לחיים ששינה לחלוטין את הדרך שבה אני מביט על בני אדם.

זה התחיל כשאחי חיפש שידוך, והעלו את שמה של מי שהיא היום אשתו. כולנו שמחנו, אבל אני, באופיי הבררני, הרגשתי שבירורים רגילים זה פשוט לא מספיק. הרגשתי שאני חייב לדעת מי הבחורה הזו באמת, לעומק, והאם באמת היא ראויה לאחי בפרט ולמשפחה שלנו בכלל.

מעבר למילים היפות שמספרים השדכנים. רציתי ניתוח אופי מדויק, כמו שעשיתי עם אשתי. מכיוון שלא היה נעים ולא שייך לבקש דוגמת כתב יד ישירות ממנה, החלטתי לקחת את העניינים לידיים ולפעול בדרכים עוקפות.

הפעלתי קשרים ודאגתי שמישהו יביא לי את כתב יד שלה מהסמינר בו למדה. בסוף, אותו אחד השיג לי את הסידור שלה, זה שהיא השתמשה בו יום-יום. בעמוד הראשון, באותיות קטנות, הייתה רשומה הקדשה שלה עם שם המשפחה. אמרתי לעצמי: "זהו, עכשיו אנחנו הולכים לדעת מי היא". לקחתי את המילים הבודדות הללו ושלחתי אותן מיד למומחה לניתוח כתב יד - גרפולוג.

כעבור כמה ימים קיבלתי תיאור מפורט. הניתוח כולו כלל מעלות, אבל גילה גם לא מעט נקודות מורכבות. מבחינתי, ברגע שהחזקתי את הדף הזה ביד, הרגשתי שאני כבר "מכיר" אותה ויודע מראש במי מדובר.

מאותו רגע, הבית של ההורים שלי הפך לזירת מחקר פעילה.

בכל פעם הייתי מנהל שיחות ארוכות עם כל בני המשפחה: "שמתם לב איך היא הגיבה כששאלו אותה על העבודה? בדיוק כמו שאמר מומחה הכתב – סגירות ואיפוק! הנה, ראיתם את הריחוק? האותיות הרי הראו שהיא לא נפתחת בקלות".

פירשתי כל מקרה שהיה קשור אליה – בין לטוב ובין לרע – אך ורק דרך אותן ההבחנות. אם היא שתקה במקרים מסוימים, אמרתי שזו חשדנות. אם היא חייכה, אמרתי שזה מאמץ מחושב להסוות מתח. אם היא הציעה לעזור, אמרתי שזה צורך בשליטה. במקום לאפשר לכולנו להכיר אישה טובה, נעימה ופשוטה, גרמתי לכל המשפחה להסתכל עליה דרך המשקפיים הביקורתיים שייצרתי במו ידי.

חלפו כמה שנים, והיא כבר הייתה חלק בלתי נפרד מהמשפחה. עד שבשבת אחת, במהלך ביקור אצל ההורים שלי, התרחשה התפנית.

היא עלתה לעליית הגג כדי לחפש ספר, ונתקלה שם באותו סידור ישן שלה. היא ירדה למטה ובחיוך הגיעה ושאלה איך הסידור שלה הגיע לשם. אמא שלי, בתמימות ובחצי חיוך, החליטה שהגיע הזמן לספר את הסיפור המשעשע. היא סיפרה לה איך אני השגתי את כתב היד שלה עוד לפני שהם נפגשו, ואיך בנינו תיאור שלם מתוך כמה אותיות בודדות.

ואז זה קרה.

אשתו של אחי לקחה את הסידור, הסתכלה על השם הרשום בעמוד הראשון, פתחה בזוג עיניים משתאות, ואז התפרצה בצחוק גדול. "מה?!", היא אמרה, "הכתב הזה? זה בכלל לא הכתב שלי! כשהייתי בלימודים, החברה הכי טובה שלי לקחה ממני את הסידור לשבוע, והיא זו שכתבה את השם שלי בעמוד הראשון כדי שלא יתבלבל עם אחרים!".

באותו רגע נפל לי האסימון, והרגשתי איך האדמה נפערת תחת רגליי.

במשך שנים רבות הסברתי לכל המשפחה מי היא ומה אופייה – והכול התבסס על ניתוח של אדם זר לחלוטין, שהתייחס בכלל לכתב יד של חברה שלה!

הטעות הזו הבהירה לי עד כמה ההתנהגות השיפוטית שלי הייתה מוטעית ומזיקה. הבנתי שכשאנחנו מנסים לקטלג אנשים מראש, להגדיר אותם לפי סברות, שמועות או אבחונים חיצוניים, אנחנו עושים להם – וגם לעצמנו – עוול נוראי. אנחנו מפסיקים לראות את האדם האמיתי שלפנינו, ומתחילים לראות רק את הדעות הקדומות שהלבשנו עליו.