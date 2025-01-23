הפעלתי קשרים ודאגתי שמישהו יביא לי את כתב יד שלה מהסמינר בו למדה. בסוף, אותו אחד השיג לי את הסידור שלה, זה שהיא השתמשה בו יום-יום. בעמוד הראשון, באותיות קטנות, הייתה רשומה הקדשה שלה עם שם המשפחה. אמרתי לעצמי: "זהו, עכשיו אנחנו הולכים לדעת מי היא". לקחתי את המילים הבודדות הללו ושלחתי אותן מיד למומחה לניתוח כתב יד (מגזין כיכר)
אלוף פיקוד הדרום נחשב לדמות מובילה בצה"ל, המייצגת מנהיגות שקולה ואחראית. עם זאת, אירועי שמחת תורה בשנה שעברה עלו שאלות על סגנון הפיקוד שלו, במיוחד בנוגע ליכולת להגיב למצבי חירום ולצאת מהמסגרת השבלונית | ניתוח כתב ידו מציג את תכונותיו הבולטות, לצד האתגרים שעמדו בפניו באותו יום קריטי (חדשות)