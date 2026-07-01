פעוט בן 23 חודשים נמצא ללא רוח חיים בתוך רכב שטח מחוץ למעון יום בעיר פלנטיישן שבפלורידה, לאחר שאביו שכח להוריד אותו בבוקר.

כוחות המשטרה והכבאות שהוזעקו למקום קבעו את מותו של הפעוט. לפי בעלת המעון, האב הגיע בשעות אחר הצהריים כדי לאסוף את בנו, ורק אז הבחין כי הפעוט עדיין נמצא במושב האחורי של הרכב.

בעלת המעון, שמכירה את המשפחה במשך כשש שנים, תיארה אותם כ"משפחה אוהבת", וציינה כי שלושת ילדיהם לומדים במקום. לדבריה, היא הזעיקה את כוחות החירום יחד עם האב מיד לאחר גילוי הפעוט.

במעון הביעו צער עמוק על האסון והבטיחו להעניק תמיכה למשפחה ולקהילת המעון. המשטרה מסרה כי נסיבות המקרה עדיין נחקרות.

על פי ארגון Kids and Car Safety, כ-40 ילדים בממוצע מתים מדי שנה בארצות הברית לאחר שנשכחו ברכב, כאשר בכמחצית מהמקרים מדובר בשכחה לא מכוונת של הורה או מטפל.