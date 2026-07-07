במעמד הרב הראשי ושר התרבות חגגו ב'שלובות' מעמד סיום שנה עוצמתי ומרגש

במעמד הרב הראשי לישראל הגר"ק בר שליט"א, שר התרבות מיקי זוהר, המשפחות הנרגשות והמתנדבות המסורות: בנות 'שלובות' התכנסו לערב סיום שנה מרגש ועוצמתי | באירוע הייחודי, שכלל מופע שירה, מיצג ומחול, הוכיחו הבנות - בוגרות עם תסמונת דאון הזוכות ב'שלובות' למעטפת קהילתית, ביתית, חמה וייחודית - כי השמיים הם הגבול

בהתרגשות עזה, דמעות אושר והבטחה גדולה לעתיד - אולם בית מזיא בירושלים לבש השבוע חג, כשבנות 'שלובות' חגגו את סיום השנה, שהיווה את נקודת השיא של שנה גדושת עשייה.

הרב הראשי לישראל, הג"ר קלמן בר שכיבד את המעמד ונשא דברים בפתח האירוע, הביע את התרגשותו הרבה וחיזק את ידיהן של כל העוסקות במלאכה. בדבריו אמר הרב הראשי, כי "ארגון 'שלובות' מעניק הלכה למעשה חיים ושמחת חיים לבנות, בחום ובאהבה שמוענקים להן. זמן רב לא התרגשתי כפי שהתרגשתי באירוע הזה, משום שמתקבלות כאן פרופורציות לחיים מתוך משמעות. ברכתי שלוחה לכל צוות העמותה, יש לכן זכויות גדולות בעצם פעילותכן, שכן אתן נוגעות בנשמותיהן של הבנות ושל בני משפחותיהן ומעניקות להן עוגן של שמחה בתוך ההתמודדות היומיומית. תבורכנה ידיכן".

שר התרבות והספורט, חבר הכנסת מיקי זוהר, שהגיע אף הוא לחלוק כבוד לפעילות העמותה, הביע את התרגשותו הרבה מהחשיבות החברתית שבאירוע וציין כי הוא נרגש עד מאוד להיות שותף לאירוע החשוב של 'שלובות', והדגיש כי "הפרויקט המשותף של העמותה עם משרד התרבות הוא בעל חשיבות עליונה. אני שואף להרחיב את הפעילות עם 'שלובות' ולסייע לה להמשיך ולהתפתח. משרד התרבות רואה חשיבות עליונה בהנגשת האמנות והיצירה לכלל האוכלוסיות, ובמיוחד לאלו שזקוקות לבימה כדי להשמיע את קולן הייחודי".

האירוע המיוחד ביטא את היכולות הנדירות של הבנות, בוגרות עם תסמונת, שהפתיעה את הקהל הרב שנכח באולם.

מאחורי הקלעים ועל הבמה עצמה ניכרה עבודת הכנה קפדנית של שנה שלימה במערך החוגים, במהלכם התאמנו הבנות ללא הרף בבימוי מורות מקצועיות מהשורה הראשונה יחד עם עשרות מתנדבות מסורות, כדי להגיע לרמת אחידות ודיוק שגרמה לרבות בקהל, כולל בנות המשפחה והמתנדבות, למחות דמעות אושר והתרגשות.

'שלובות' הפכה בשנים האחרונות לבית חם וקהילה של ממש עבור עשרות בוגרות בגילאי 21 ומעלה עם תסמונת דאון המתגוררות בבית הוריהן. המופע שהתקיים אינו רק תוצר של חוגי העשרה, אלא ביטוי לתוכנית רחבה שנועדה להעניק לבנות כלים לחיים, תחושת מסוגלות ואופק חברתי.

החיבור של הבנות עם הגב' אסתר כליפא, מנהלת בית הספר למוזיקה בו הן לומדות, יצר מופע מקהלה משולב וקליפ מרגש שהופק במיוחד בשילוב מלא של בנות עם ובלי מוגבלות גרפו תשואות רמות מהקהל. היכולת של הבנות להופיע בביטחון כזה מול קהל, להקפיד על הדינמיקה הקבוצתית ולבטא את עולמן הפנימי, הוכיחה לכל הנוכחות כי בעזרת השקעה נכונה, אהבה אינסופית ותמיכה עקבית, אין חסם שאינו ניתן לצליחה.

בהנהלת 'שלובות' סיכמו את האירוע בסיפוק רב וציינו כי "הערב הזה הוא הוכחה לכך שברגע שנותנים לאדם כלים נכונים, אמונה ואהבה, אין גבול ליכולת שלו להביא לידי ביטוי את הכישרונות הגנוזים שבו. אנו רואים את האושר בעיניים של הבנות, את הביטחון העצמי שהן שואבות מהבמה ואת השייכות שהן מרגישות, וזהו הדלק שלנו להמשיך ולפתח עבורן את כל המערכת הזו לאורך כל השנה.

"אנו מפעילים סביב מעגל השנה אירועים, שבתות גיבוש עם המתנדבות, חגיגות ימי הולדת וחוגים שבועיים, וכל אלו נועדו למטרה אחת - להעניק להן משמעות, גאווה ומקום של כבוד בחברה ובקהילה. האירוע הזה הוא רק ההתחלה, ואנו נמשיך לפעול יחד עם השותפים שלנו כדי להרחיב את המעגלים ולהבטיח שאף בת לא תישאר מאחור".