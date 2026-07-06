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נהגים, שימו לב

מ"חזון עובדיה" ועד "שבט הלוי": שמות רחובות חדשים בבני ברק, מי לא הונצח?  

ועדת השמות של עיריית בני ברק פרסמה היום את רשימת השמות המלאה לרובע החדש 'איילת השחר' • מהראשל"צ הגר"ע יוסף ועד בעל 'שבט הלוי': מי מונצח ואיפה? • הציבור ובני המשפחות יכולים להגיש השגות בתוך 30 יום • כמו כן, אזהרה לנהגים בעיר בשל כפל השמות בווייז • הרשימה המלאה (חרדים)

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חנוכת גשר הרב לנדא (צילום: עיריית ב"ב)

מהפכת השמות ברובע המגורים החדש של בני ברק עולה שלב: ועדת השמות של עיריית בני ברק, בראשות יו"ר הוועדה אליהו שושן, פרסמה היום (שני) את רשימת השמות הרשמית שיוענקו לרחובות החדשים במתחם הסופרים, שמעתה ייקרא באופן רשמי שכונת "איילת השחר", על שמו של ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

בהתאם להנחיות, מועצת העירייה מאפשרת לנציגי דיירים או תושבים המתגוררים בסמוך להופיע בפני הוועדה ולהשמיע את טענותיהם והשגותיהם בנושא בתוך 30 יום. במקביל, העירייה תזמן ככל הניתן גם את בני משפחותיהם של גדולי ישראל שעל שמם ייקראו הרחובות.

מפת השמות המוצעת בשכונה החדשה:

  • רחוב 339: ייקרא רחוב "חוט שני", על שמו של הגאון רבי שמריהו ניסים קרליץ זצ"ל.
  • רחוב 601: ייקרא רחוב "חזון עובדיה", על שמו של הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.
  • רחוב 600: ייקרא רחוב "שבט הלוי", על שמו של הגאון האדיר רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל.
  • הציר שבין הרחובות 600 ל-601 (אזור החנויות והמרפאות): ייקרא רחוב "הרב שמעון בעדני", על שמו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל.
  • גשר צבי הרלינג: ייקרא מעתה "גשר הרב לנדא", על שמו של רב העיר הגאון רבי משה יהודה לנדא זצ"ל.
שמות הרחובות בבני ברק

מי לא ברשימה?

בשולי ההחלטה, בקרב התושבים כבר עולות תהיות לגבי שורה של רבנים בולטים וראשי ישיבות שכלל לא נכללו ברשימה הנוכחית ולא זכו לפי שעה להנצחה ברובע החדש, נושא שעוד יורחב בהמשך.

זהירות בווייז: הבלבול הגדול של הנהגים

לצד העדכון החשוב, באנו לעורר נקודה חשובה עבור ציבור הנהגים והמשתמשים באפליקציות הניווט (Waze ומפות גוגל): החלפת שם הגשר ל"גשר הרב לנדא" עלולה לייצר בלבול קשה, שכן ברחבי בני ברק קיימים כבר כעת שלושה צירי תנועה שונים הנושאים שם זהה:

  1. רחוב על שם רבה של העיר, הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל.
  2. בקריית הרצוג רחוב על שם חיים לנדאו.
  3. וכעת, הגשר על שם הרב הקודם של העיר, הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא זצ"ל.

הנהגים מתבקשים לשים לב היטב בעת הקלדת היעד באפליקציות, כדי למנוע טעויות בניווט ברחובות העיר הצפופים.

עיריית בני ברקגדולי ישראלמתחם הסופריםשמות רחובות

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בתור אחד שאכפת לו מכבודם של גדולי ישראל זצ"ל, לא נראה לי שמה שמפריע להם בשמיים זה שאין רחוב על שמם, זה סוג של חלוקת תופינים לקהילות/עסקנים עם כוח
שי
מתבקש בבני ברק לכבד ולזכור הגדולים שגרו כאן. מלבד הגר''ע יוסף שהיה המנהיג הספרדי, כל השאר היו ענקי רוח ופסיקה שגרו בעיר בני ברק ולאו דווקא בעלי חצרות והשפעה. אם כבר כוח והשפעה למה אין רחוב ע''ש הגר''ח קנייבסקי דווקא לנכדו יש הכי הרבה כח, אולי בגלל שכבר קיבל בביתר עלית... כל השאר הגיע להם לפי סדר הפט
אחד שאין לו קשר עם היושבים במרומים.

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