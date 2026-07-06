( צילום: הקהילה היהודית בדנייפרו )

בקהילה היהודית הגדולה בעיר דניפרו שבמזרח אירופה, שיש המכנים אותה "בירת יהדות אוקראינה", התקיים טקס צנוע של סיום כתיבת ספר-תורה חדש ומהודר לזכותו של "איגור בן זויה".

מדובר באוליגרך והנדבן הידוע איגור קולומויסקי והתרומה היא לזכות "יציאתו מן המיצר אל המרחב ואריכות ימיו, מחבריו וקהילת יהודי דניפרו". איגור קולומויסקי הוא אוליגרך יהודי-אוקראיני רב-השפעה, איש עסקים שנודע כאחת הדמויות הדומיננטיות והצבעוניות ביותר בפוליטיקה ובכלכלה האוקראינית בעשורים האחרונים. קולומויסקי, ששימש בעבר גם כמושל מחוז דניפרופטרובסק ומימן גדודי מתנדבים במאבק נגד הבדלנים הפרו-רוסים, נחשב במשך שנים ל"פטרון הפוליטי" שמאחורי עלייתו של הנשיא וולודימיר זלנסקי (שרשת הטלוויזיה של האוליגרך שידרה את תוכניותיו). בשנים האחרונות דמותו נקשרת בעיקר בפרשות שונות רחבות היקף, שהובילו להלאמת הבנק שלו, לסנקציות בין-לאומיות נגדו מצד ארצות הברית, ולמאסרו באוקראינה. מי כובד בסידור קידושין ומי בברכה אחריתא? המונים בשמחת בית אבוחצירא חיים רוזנבוים | 13:36 נחמן ברוך שהשתתף בהילולת הצדיק רבי יצחק גברא בעג'ור ונעלם - אותר דוד הכהן | 09:24 הטקס, בהנחיית השליח הרב משה ובר, נערך באולם האירועים של המרכז היהודי הגדול "מנורה", שנמצא בלב דניפרו. בפני הנוכחים נאמו השליח הראשי ורבה של דניפרו הגאון החסיד הרב שמואל קמינצקי, השליח ורבה של ויניצה הרב שאול הורביץ ור' יצחק פרידמן מנכבדי הקהילה וממובילי תחיית החיים היהודים באוקראינה. הם הדגישו בדבריהם את החשיבות העצומה של אירוע זה הן עבור הקהילה היהודית של ויניצה והן לחיזוק האחדות היהודית ומילוי המשימה הנעלה של "לתקן עולם במלכות שדי".

( צילום: הקהילה היהודית בדנייפרו )

( צילום: הקהילה היהודית בדנייפרו )

חבריו של קולומויסקי, משלחת מקהילת ויניצה, תלמידי ה'תמימים' החב"דים והצוות של ישיבת 'תומכי תמימים' החסידית בדניפרו בראשות ראש-הישיבה הרב אליהו חפר כיבדו בנוכחותם. ספר-התורה עצמו נכתב על ידי ''המרכז הלאומי לסופרות'' באוקראינה בניהולו של הרב ראובן מרגולין. רבים מחברי הקהילה והאורחים קיבלו את הזכות לכתוב אותיות בספר.

לאחר השלמת הכתיבה הרב הורביץ כובד בהגבהת התורה ור' יצחק פרידמן עטה את המעיל היפהפה – שעליו נכתבה ההקדשה - ואת הכתר העשוי כסף טהור. לאחר מכן, תחת חופה, נישא ספר התורה החדש בחגיגיות דרך היציעים של מרכז "מנורה" ומשם לתהלוכה דרך הרובע היהודי ההיסטורי של העיר עד לבית הכנסת המרכזי "שושנת הזהב" שבו נערכו ההקפות המסורתיות".

ספר התורה הועבר לבית-הכנסת בעיר ויניצה, מרחק של כמעט 600 ק"מ מדניפרו. בעיר מכהן פאר השליח הרב החב"די שאול הורביץ, שקהילתו מונה אלפי יהודים; הרב קלט מאז תחילת המלחמה מאות משפחות של פליטים שעדיין מתגוררים בעיר ודואג לכל מחסורם בגשמיות וברוחניות.

"במשך שנים רבות היה לנו רק ספר-תורה אחד וזה הקשה עלינו, בעיקר בימים טובים, שבתות ראש-חודש, צומות וכו'. כשהשליח הראשי ורבה של דניפרו הגה"ח הרב שמואל קמינצקי שמע על כך, הוא דאג לתרומת ספר-תורה עבורנו ואנחנו מעריכים זאת מאוד. בח"י אלול נקיים אירוע רב-רושם, עם תזמורת ותהלוכה רבת-משתתפים, לכבוד הספר החדש. אני רוצה להביע את תודתי העמוקה לקהילה היהודית הייחודית של דניפרו ולעומד בראשה הרב קמינצקי, אשר עושים רבות לפיתוח וחיזוק החיים היהודיים לא רק בעירם אלא גם מסייעים לקהילות אחרות. תמיכה זו חשובה במיוחד בתקופות מאתגרות אלה. ספר-התורה הזה יחזק את הקשר ההדוק בין יהודי ויניצה לקהילה היהודית המאוחדת והמגובשת של דניפרו".

( צילום: הקהילה היהודית בדנייפרו )

( צילום: הקהילה היהודית בדנייפרו )

( צילום: הקהילה היהודית בדנייפרו )

( צילום: הקהילה היהודית בדנייפרו )