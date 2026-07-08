"אנשים נשים וטף" ילדים עם אזיקים ועימותים עם חיילים: מחאה סוערת מחוץ לכלא 10 | תיעוד עימותים מחוץ לכלא 10: קבוצת מפגינים הגיעה להפגין מול הכלא הצבאי, ובמהלך המחאה התפתח עימות אלים בין המפגינים לחיילים האמונים על אבטחת הכלא, חייל אחד נפצע | בהפגנה השתתפו גם ילדים, שחלקם הגיעו כשאזיקים על ידיהם כחלק מהמיצג | צפו בתיעודים מהמקום (חרדים)

קי קובי ישראל כיכר השבת | 22:31