כיכר השבת
"אנשים נשים וטף"

ילדים עם אזיקים ועימותים עם חיילים: מחאה סוערת מחוץ לכלא 10 | תיעוד

עימותים מחוץ לכלא 10: קבוצת מפגינים הגיעה להפגין מול הכלא הצבאי, ובמהלך המחאה התפתח עימות אלים בין המפגינים לחיילים האמונים על אבטחת הכלא, חייל אחד נפצע | בהפגנה השתתפו גם ילדים, שחלקם הגיעו כשאזיקים על ידיהם כחלק מהמיצג | צפו בתיעודים מהמקום (חרדים)

המחאה החריגה מחוץ לכלא 10
המחאה החריגה מחוץ לכלא 10| צילום: צילום: Doovidl

קבוצת קיצוניים התפרעו הערב (רביעי) ב בבית ליד, לשם הגיעו כדי למחות על מעצרו של תלמיד ישיבה. באופן חריג, השתתפו בהפגנה גם נשים וילדים. האוטובוסים של המפגינים הגיעו מירושלים ובית שמש. מדובר ב״אנשי חיל".

בתיעוד מהמקום נראים המתפרעים מתעמתים עם חיילים במקום, המנסים לפנותם. הקיצונים הושיבו את הילדים וכורכים סביב ידם אזיקים תוך כדי הסבר על הגזירה הנוראה שקיימת.

המחאה החריגה מחוץ לכלא 10
המחאה החריגה מחוץ לכלא 10| צילום: צילום: Doovidl
הנשים בתוך הכלא
הנשים בתוך הכלא| צילום: צילום: Doovidl

במקביל, מהמשטרה נמסר כי שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב הרחיקו מפרי סדר שחסמו את הרכבת הקלה בשדרות בר לב, ופועלים בהפרת סדר נוספת המתקיימת בשעה זו ברחוב בר אילן.

בעקבות דיווח שהתקבל על מפרי סדר שפוגעים בשגרת החיים באיזור בר לב בירושלים תוך חסימת צירי תנועה של הרכבת הקלה, שוטרי תחנת לב הבירה ולוחמי מג"ב הגיעו למקום, קצין משטרה הכריז על הפרת סדר וכרז להתפנות מהציר, הכוחות פיזרו את מפירי הסדר לאחר שלא נענו להוראות, והציר נפתח לתנועה.

מחאהכלא 10

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