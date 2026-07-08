דרמה התרחשה היום (רביעי) ברחוב הרב סעדיה גאון בנתניה, כאשר פועל כבן 40 נפצע באורח אנוש ונלחם על חייו לאחר שנפל מגובה רב אל תוך מבנה המתיבתא של חסידות צאנז בעיר.

האירוע התרחש במהלך עבודות שיפוצים ותחזוקה נרחבות שנערכות מזה תקופה במבנה הלימודים של החסידות.

על פי הדיווחים הראשוניים מהזירה, הפועל עסק ככל הנראה בעבודות תחזוקה על גג המבנה של המתיבתא, כאשר מסיבה שטרם התבררה במלואה הוא מעד ונפל דרך פתח המיועד למערכות מיזוג האוויר.

כתוצאה מהנפילה החזקה מגובה רב ישירות אל תוך חלל המבנה בקומה שמתחת, הפועל נפגע באורח קשה מאוד ואיבד את הכרתו באופן מיידי. עובדים ואנשים שהיו במתחם המוסדות והבחינו באסון מיהרו להזעיק את כוחות החירום וההצלה.

צוותי הרפואה של ארגון איחוד הצלה ממחוז מרכז, שהוזנקו לזירת האירוע, הגיעו במהירות רבה למבנה המתיבתא והחלו להעניק לפצוע טיפול רפואי מציל חיים. החובשים אברומי יעקב, אלימלך פיליפ ואפרים פרידמן, שהיו הראשונים להגיע לזירה הרפואית המורכבת, סיפרו על רגעי החרדה והניסיונות להציל את חייו של הפועל.

לדבריהם, הם מצאו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין, ללא דופק ונשימה, ומיד החלו לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות.

פרמדיק מד"א עומר פקר וחובש מד"א יונתן ינקלביץ סיפרו: "ראינו את הפועל שוכב על הרצפה בתוך אתר הבנייה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפל מגובה רב. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי, שם נקבע מותו".