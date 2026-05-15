דרמה בשוק התקשורת: שופטי בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, הנשיא יצחק עמית, השופט אלכס שטיין והשופטת גילה כנפי-שטייניץ – החליטו היום (שישי) להוציא צו ביניים המקפיא לחלוטין את החלטתו של שר התקשורת להרחיב את אזורי השידור של ארבע תחנות רדיו אזוריות: התחנות החרדיות "קול ברמה" ו"קול חי", והתחנות הערביות "רדיו א-שמס" ו"רדיו נאס".

החלטת בג"ץ (בתיק בג"ץ 61868-03-26) התקבלה בעקבות עתירה שהוגשה על ידי קבוצת "לובי 99 בע"מ" ועמותת "הצלחה – לקידום חברה הוגנת".

העותרות טוענות כי החלטת שר התקשורת להרחיב את אזורי הקליטה של התחנות הללו מפרה את עקרון התחרות ההוגנת בשוק התקשורת, ופוגעת באופן ישיר ומהותי בתחנות הרדיו הארציות ובשידור הציבורי, המיוצג בעתירה על ידי תאגיד השידור "כאן".

בהחלטתם קבעו השופטים נחרצות: "עד להודעה אחרת תוקפא כניסתן לתוקף של החלטות השר... למען הסר ספק, בשלב זה מבוטלת הרחבת תחום אזור השידורים של המשיבות 5-8" (ארבע התחנות האזוריות). משמעות ההחלטה היא שהתחנות ייאלצו להמשיך ולשדר אך ורק באזורי הזיכיון המקוריים שלהן, וזאת עד להכרעה סופית בעתירה.

בנוסף להקפאת ההרחבה, בג"ץ דרש מהייעוץ המשפטי לממשלה למסור את עמדתו באשר לאפשרות להעניק לשר התקשורת ייצוג משפטי נפרד ועצמאי בתיק.

"על הייעוץ המשפטי לממשלה להודיע... האם חל שינוי בעמדתו ביחס לאפשרותו של שר התקשורת לקבל ייצוג משפטי נפרד בהליך דנן", קבעו השופטים, והקציבו לכך מועד עד ליום ראשון (17.5.2026) בשעה 10:00.

אם אכן יאושר ייצוג נפרד לשר, תינתן לו האפשרות להגיש את תגובתו לבית המשפט עד ליום שלישי (19.5.2026). הדיון המכריע בעתירה נקבע ליום רביעי, 20.5.2026.