כיכר השבת
עד להודעה חדשה

"פגיעה בתחרות": בג"ץ מקפיא את הרחבת אזורי השידור של תחנות הרדיו החרדיות

בית המשפט העליון הוציא צו ביניים המקפיא את החלטת שר התקשורת להרחיב את אזורי השידור של תחנות הרדיו "קול ברמה" ו"קול חי" | ההחלטה התקבלה במסגרת עתירה של קבוצת "רדיו 99" ועמותת "הצלחה", בטענה כי ההרחבה פוגעת בתחרות ובתחנות הארציות (חדשות)

2תגובות
אילוסטרציה (צילום: Dror Garti / Flash 90)

דרמה בשוק התקשורת: שופטי בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, הנשיא יצחק עמית, השופט אלכס שטיין והשופטת גילה כנפי-שטייניץ – החליטו היום (שישי) להוציא צו ביניים המקפיא לחלוטין את החלטתו של שר התקשורת להרחיב את אזורי השידור של ארבע תחנות רדיו אזוריות: התחנות החרדיות "קול ברמה" ו"קול חי", והתחנות הערביות "רדיו א-שמס" ו"רדיו נאס".

החלטת בג"ץ (בתיק בג"ץ 61868-03-26) התקבלה בעקבות עתירה שהוגשה על ידי קבוצת "לובי 99 בע"מ" ועמותת "הצלחה – לקידום חברה הוגנת".

העותרות טוענות כי החלטת שר התקשורת להרחיב את אזורי הקליטה של התחנות הללו מפרה את עקרון התחרות ההוגנת בשוק התקשורת, ופוגעת באופן ישיר ומהותי בתחנות הרדיו הארציות ובשידור הציבורי, המיוצג בעתירה על ידי תאגיד השידור "כאן".

בהחלטתם קבעו השופטים נחרצות: "עד להודעה אחרת תוקפא כניסתן לתוקף של החלטות השר... למען הסר ספק, בשלב זה מבוטלת הרחבת תחום אזור השידורים של המשיבות 5-8" (ארבע התחנות האזוריות). משמעות ההחלטה היא שהתחנות ייאלצו להמשיך ולשדר אך ורק באזורי הזיכיון המקוריים שלהן, וזאת עד להכרעה סופית בעתירה.

בנוסף להקפאת ההרחבה, בג"ץ דרש מהייעוץ המשפטי לממשלה למסור את עמדתו באשר לאפשרות להעניק לשר התקשורת ייצוג משפטי נפרד ועצמאי בתיק.

"על הייעוץ המשפטי לממשלה להודיע... האם חל שינוי בעמדתו ביחס לאפשרותו של שר התקשורת לקבל ייצוג משפטי נפרד בהליך דנן", קבעו השופטים, והקציבו לכך מועד עד ליום ראשון (17.5.2026) בשעה 10:00.

אם אכן יאושר ייצוג נפרד לשר, תינתן לו האפשרות להגיש את תגובתו לבית המשפט עד ליום שלישי (19.5.2026). הדיון המכריע בעתירה נקבע ליום רביעי, 20.5.2026.

בג"ץרדיו קול חירדיו קול ברמה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
ניחה החרדים אבל הקליפות מבגץ לא נותנים לערבים...פלא (אולי שנאת החרדים גברה אצלם)
מדהים
1
עמותה זו רדיו 99 מקבלת תרומות מספרד ומגורמים מסויימים בגרמניה ומישמעלים עשירים כולם 'אוהבי ישראל ' שרוצים לחזה ה'דמוקרטיה' אצלנו
אריק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעיתונות ומדיה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר