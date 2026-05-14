בשיאו של העימות המשפטי על מינוי האלוף רומן גופמן, ראש הממשלה באמצעות בא-כוחו, עו"ד ד"ר הראל ארנון, הגיש היום (חמישי) בקשה רשמית להסרת החיסיון מהודעת העדכון של היועצת המשפטית לממשלה, בטענה כי מדובר במהלך שנועד לסכל את המינוי ללא הצדקה עניינית.

בפנייה לבג"ץ, מודגש כי בניגוד להתנהלות היועצת המשפטית לממשלה, מדיניותו העקבית של ראש הממשלה לאורך כל ההליך הייתה ונשארה שקיפות ציבורית מקסימלית.

בבקשה נכתב כי ראש הממשלה מתנגד באופן עקבי לדיונים בדלתיים סגורות או להגשת חומרים חסויים, למעט מידע שיש בו פגיעה ודאית בביטחון המדינה. כמו כן, מובהר כי הוא עומד על הצורך בדיון פומבי ומשודר כדי לבסס את אמון הציבור הן במינוי עצמו והן בהליך שקדם לו.

ראש הממשלה תוקף בחריפות את תוכן המסמך שהוגש, וטוען כי אין בו כל סוד המצדיק חיסיון. בבקשה נטען כי הגשת ההודעה החסויה באה תוך הצגה חלקית ומגמתית של התוכן שכבר מצא את דרכו לתקשורת. המטרה של כל אלו, לטענת נציג ראש הממשלה, היא לתרום ליצירת רושם ציבורי כוזב של "עננה" מלאכותית סביב האלוף גופמן והצדקת ביטול מינויו.

לשיטת ראש הממשלה, ההודעה החסויה היא תמוהה וחסרת ערך, ונועדה כדי להטיל דופי במועמד ולהגן על עמדת היועמ"שית. על פי הבקשה שהוגשה, מן הראוי שיוכל הציבור כולו לעמוד על האמור בהודעה, ולהסיק את המסקנות הרלוונטיות הן ביחס לתוכנה והן ביחס לעצם הגשתה בחוסר שקיפות.