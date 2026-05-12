בג"ץ דן בעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד | צפו

שידור חי: הדיון בבג"ץ בעתירות נגד מינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד

בפני הרכב שופטי בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, נפתח הבוקר (שלישי) הדיון הטעון והמתוח בעתירות המנהליות המבקשות לעכב או לפסול את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את מזכירו הצבאי, האלוף רומן גופמן, לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. במוקד הדיון המשפטי ניצבת שאלת סבירות המינוי ופגמים נטענים בטוהר המידות, על רקע "פרשת אלמקייס" – במסגרתה הופעל אזרח קטין לצרכי איסוף והשפעה ברשתות החברתיות ללא הרשאות מתאימות, בעת שגופמן פיקד על אוגדה 210. בעוד נציגי העותרים והייעוץ המשפטי לממשלה מצביעים על כשלים ערכיים המטילים צל כבד על המינוי לתפקיד כה בכיר, באי כוחו של האלוף וגורמי הממשלה דוחים את הטענות מכל וכל, ומזהירים מפני התערבות תקדימית בשיקול דעתה של הרשות המבצעת במינויים ביטחוניים בעת מלחמה.

רומן גופמן ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

עם פתיחת הדיון, ביקשה השופטת דפנה ברק-ארז לבחון את עמדת הצדדים בנוגע להוצאת צו על תנאי באופן מיידי. "האם הצדדים מסכימים שיינתן צו על תנאי, לאור דוחק השעה?", שאלה השופטת. בעוד ח"כ טלי גוטליב קראה "לא" מהאולם, התשובה הרשמית והמכריעה הגיעה מצד ב"כ ראש הממשלה, ד"ר הראל ארנון, שסירב להצעה. בעקבות הסירוב, קבעה השופטת ברק-ארז כי הדיון יימשך כסדרו ללא הוצאת הצו.

"אנחנו לא צד פוליטי" – הקהל געה בצחוק

כאשר עורכת הדין המייצגת את הנער ב"פרשת אלמקייס" פתחה את טיעוניה. כזכור, העתירה מתמקדת בין היתר בטענות להפעלת קטין במבצעי מודיעין ללא סמכות תחת פיקודו של גופמן. "חשוב להדגיש, אנחנו לא צד פוליטי", הצהירה עורכת הדין – אמירה שזכתה לתגובה מיידית ויוצאת דופן מצד הקהל באולם, שפרץ בצחוק רם וממושך.

עורכת דינו של אלמקייס החלה לצטט מתוך מכתבו של ראש המוסד, דדי ברנע. השופט שטיין הביע ספקנות לגבי משקלו של המסמך וציין: "מדובר במכתב שלא הוגש לנו בתיק, לא הוגש ולא נבחן בוועדת גרוניס, כותב המכתב לא חבר בוועדה, מה המעמד של זה? למה זה רלוונטי?"

במקביל, התפתח ויכוח סביב התנהלות "ועדת גרוניס" (הוועדה המייעצת למינוי בכירים). עורכת הדין של אלמקייס קבלה על כך שהוועדה לא זימנה את הנער להשמיע את עדותו טרם אישור המינוי.

השופט שטיין הקשה על עורכת הדין וביקש שתצביע על מקור משפטי המחייב את הוועדה לשמוע עדות כזו, בעוד השופט גרוסקופף העיר כי ממילא לא התקיים קשר ישיר בין אלמקייס לאלוף גופמן.

לנוכח חילופי הדברים, העלתה השופטת ברק-ארז את האפשרות כי בית המשפט יבקש לעיין בפרוטוקולים של ועדת גרוניס, כדי לבחון מקרוב את הליך קבלת ההחלטות שהוביל למינוי.