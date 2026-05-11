ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שני) הודעה מפורטת בה הוא מגן בתוקף על מינויו של האלוף במיל' רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, על רקע הסערה המשפטית והפוליטית שהתפתחה סביב המינוי. בהודעה, נתניהו מתח ביקורת חריפה על הניסיונות לפסול את המינוי ושיבח את גופמן כ"לוחם גיבור" בעל יכולות מנהיגות יוצאות דופן.

"מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה", הבהיר נתניהו בפתח דבריו. "המוסד והשב״כ כפופים ישירות לראש הממשלה על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם - לא היועצת המשפטית, לא בג״צ ולא התקשורת".

רומן גופמן ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

"האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. הוא עז נפש, הוא מהמפקדים המבצעיים המוערכים ביותר בצה״ל", כתב נתניהו. "במהלך מלחמת התקומה, ב'עם כלביא' ו'שאגת הארי' רומן הוכיח מנהיגות יוצאת דופן. הוא הפגין חשיבה מחוץ לקופסה". נתניהו הדגיש במיוחד את התנהגותו של גופמן בבוקר שמחת תורה: "ב-7 באוקטובר, רומן זינק מביתו באשדוד לכיוון עוטף עזה. בצומת שער הנגב, הוא נתקל במחבלי החמאס. הוא חתר למגע, הוא חיסל מחבלים והוא נפצע קשה. אבל הוא התאושש".

נתניהו עם גופמן כשהיה מזכירו הצבאי ( צילום: דוברות רה"מ )

"למה מנסים לפסול אותו?"

בסיום הודעתו, נתניהו תקף את הניסיונות לפסול את המינוי ושאל שאלות רטוריות חריפות: "אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי?"

ראש הממשלה סיכם את דבריו בהצהרה נחרצת: "רומן נבחר על ידי - ראש הממשלה - להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל - והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל״.

כזכור, הסערה סביב מינויו של גופמן התפתחה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה תגובה לבג"ץ בה היא קוראת לבטל את המינוי בשל פגמים מהותיים שנפלו בהליך. במקביל, התפתח עימות חריף בין נתניהו לבין ראש המוסד היוצא דדי ברנע, על רקע מעורבותו של ברנע בהליך המשפטי.