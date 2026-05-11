שרה נתניהו. אילוסטרציה

בשבוע שעבר נחתם הסדר פשרה חסוי בבית הדין לעבודה בירושלים, במסגרתו שולמו עשרות אלפי שקלים לעובדת לשעבר במשרד ראש הממשלה. העובדת, המכונה ש', הגישה תביעה בגין יחס משפיל ומבזה שלטענתה ספגה מצד רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו.

על פי הדיווח ב'כאן חדשות', הפיצוי הכספי ניתן בתמורה להסרת התביעה שהופנתה נגד המדינה ונגד חברת כוח האדם שהעסיקה את העובדת. בכך הגיע לסיומו ההליך המשפטי שהחל לפני מספר חודשים, לאחר שהפרשה נחשפה לראשונה ב'חדשות 12'. תקרית חריגה בזמן הגשת ארוחת בוקר במרכז התביעה עמדו טענות קשות של העובדת, שהועסקה במשרד ראש הממשלה במהלך השנתיים האחרונות. האירוע המרכזי שפורט בכתב התביעה תיאר תקרית חריגה שהתרחשה בזמן הגשת ארוחת בוקר לבני הזוג נתניהו. לטענת ש', רעיית ראש הממשלה הביעה חוסר שביעות רצון מהאופן שבו נחתך הסלט שהוגש להם. בשיאו של העימות, כך נטען בכתב התביעה, השליכה שרה נתניהו לעברה זיתים ועגבניות שפגעו בבגדיה. העובדת הוסיפה ותיארה כיצד רעיית ראש הממשלה הטיחה בה דברים קשים בנוכחותו של בנימין נתניהו, תוך שהיא צועקת עליה כי היא "לא אוהבת את בעלה" ופועלת במטרה לפגוע בבני הזוג.

הסדר חסוי ללא תגובה רשמית

הסדר הפשרה שנחתם נותר חסוי ברובו, כפי שנהוג לעיתים קרובות בתביעות המערבות גורמים שלטוניים ואישים רמי דרג. מטרת החיסיון היא למנוע המשך התדיינות פומבית על פרטי המקרים ולאפשר סיום מהיר של ההליך המשפטי.

יצוין כי התביעה הנוכחית מצטרפת לשורה של תביעות דומות שהוגשו לאורך השנים על ידי עובדים במעון ראש הממשלה ובמשרד ראש הממשלה. תביעות אלו עסקו בתנאי העסקה וביחסים האישיים עם רעיית ראש הממשלה, ועוררו לא אחת דיון ציבורי על אופן ניהול המעון הרשמי.

עד כה, לא נמסרה כל תגובה רשמית מטעמה של שרה נתניהו בנוגע לחתימת הסכם הפשרה או לפרטי האירועים שתוארו בכתב התביעה. גם משרד ראש הממשלה לא התייחס לפרשה באופן רשמי.

כידוע, בעבר הוגשו תביעות נוספות על ידי עובדים במעון ראש הממשלה, חלקן הסתיימו אף הן בהסדרי פשרה. הפרשה הנוכחית מעלה שוב את השאלה בדבר תנאי העבודה במעון הרשמי ואופן היחסים בין רעיית ראש הממשלה לבין העובדים המועסקים שם.