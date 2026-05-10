( צילום: דוברות המשטרה )

בלשי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מג"ב מרכז סיכלו בסוף השבוע את פעילותה של חוליית פורצים מיומנת, אשר על פי החשד אחראית לשורה ארוכה של מקרי פשיעה וגניבת רכוש מבתים פרטיים במושבים ויישובים שונים במרכז הארץ.

המעצר הוא תוצאה של חקירה סמויה וממושכת שניהלו ביחידה המרכזית, זאת בעקבות הצטברות של תלונות מצד תושבים במושבים חקלאיים על פריצות לדירותיהם באישון לילה. מחומר החקירה עולה כי החוליה פעלה בשיטה סדורה ומאורגנת: חבריה, תושבי יהודה ושומרון פלסטינים השוהים בישראל בניגוד לחוק, הסתייעו בנהגים בעלי תעודת זהות ישראלית שהתחלפו מעת לעת. נהגים אלו שימשו כחוליה המקשרת שאיפשרה לפורצים להיכנס לעומק השטח הישראלי, להיטמע בתנועה בכבישים הראשיים ולהגיע ליעדים נבחרים מבלי לעורר את חשד כוחות הביטחון בדרכים.

חלק מהציוד שנגנב ( צילום: דוברות המשטרה )

המעבר מהשלב הסמוי לשלב הגלוי התרחש ביום רביעי האחרון, כאשר התקבלה בימ"ר מג"ב אינדיקציה מודיעינית "חמה". על פי המידע, אחד החשודים המרכזיים בפרשה נמצא באזור כפר טרומן, שם המתין לאיסופו על ידי חשוד נוסף שהגיע ברכב, וזאת במטרה לצאת לביצוע התפרצות נוספת שתוכננה לאותו הלילה.

עם קבלת הדיווח, כוחות היחידה נפרסו במערך מבצעי רחב היקף הכולל תצפיות וצוותי עיקוב. הבלשים עקבו אחר הרכב החשוד במשך דקות ארוכות, כשהם ממתינים לנקודה שבה ניתן יהיה לבצע מעצר בטוח מבלי לסכן את שאר משתמשי הדרך.

בסופו של דבר, על כביש 1 סמוך למחלף הראל, ביצעו הכוחות חסימה יזומה ועצרו את הרכב. בתוך המכונית נעצרו שלושה חשודים: שני תושבי שטחים ונהג ישראלי תושב ירושלים. בחיפוש שנערך בתוך המכונית נחשף רכוש רב החשוד כגנוב, הכולל ארנקים, כסף מזומן, תכשיטים ומחשבים, שככל הנראה נגנבו זמן קצר לפני המעצר או באירועים קודמים.

עד כה מיוחסים לחוליה באופן ישיר שישה אירועי התפרצות לדירות ברחבי מחוז המרכז, אולם במשטרה בודקים כעת קשר של החשודים לעשרות מקרי פשיעה דומים שאירעו בחודשים האחרונים. המשטרה מציינת כי מדובר בחוליה שפגעה קשות בתחושת הביטחון של תושבי המושבים, וכי המעצר קוטע מסע פשיעה נרחב.

החשודים הועברו לחקירה אינטנסיבית ביחידה המרכזית של מג"ב מרכז, שם מנסים החוקרים לאתר את בעלי הרכוש הגנוב שנמצא ברכב. בהמשך יובאו החשודים בפני בית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם לצורך השלמת פעולות החקירה והגשת כתבי אישום.