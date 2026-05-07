"אשתי החזיקה": התרגיל המבריק שביטל את הדו"ח על הטלפון

משטרת התנועה אורבת לנהגים ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

בית המשפט לתעבורה ברמת השרון הפתיע השבוע בפסק דין חריג, כאשר זיכה נהג מדו"ח תנועה בגין שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה. הסיבה: השוטרים שצפו בנהג ממרחק של שלושה מטרים בלבד טעו בהבנת המצב – האישה שישבה לידו היא זו שהחזיקה את המכשיר, לא הוא.

השופטת קריספין, שדנה בתיק, קבעה כי למרות הביטחון המלא של השוטרים בעבירה, גרסת הנאשם והנוסעת שלצידו נותרה אמינה יותר. "השוטרים שגו בהבנת הסיטואציה", נכתב בפסק הדין, תוך שהשופטת מדגישה כי ללא תיאור מינימלי של המכשיר – צבעו או גודלו – לא ניתן להרשיע ברף הפלילי הנדרש. המרחק שהפך לספק סביר על פי כתב האישום, השוטרים שסיירו ברמת השרון היו משוכנעים כי ראו את הנהג אוחז במכשיר טלפון בגובה הכתף. אולם במהלך הדיון המשפטי התגלתה תמונה מורכבת בהרבה: הנהג ואשתו הסבירו כי השיחה התנהלה ברמקול, כאשר האישה החזיקה את המכשיר במרכז הרכב – בין שני המושבים הקדמיים – כדי שבעלה יוכל לשמוע מבלי להוריד ידיים מההגה. הפרמדיק הנבל מעזה: חוסל המחבל שחטף את מייה שם בבוקר הטבח יאיר טוקר | 19:21 האם שהאשימה נהג בפגיעה בבנה - נתפסה בשקר במצלמות השוטרים דניאל הרץ | 18:26 השופטת קריספין הדגישה בפסק דינה כי השוטרים לא תיעדו פרט מהותי אחד: איך נראה הטלפון. "ללא תיאור מינימלי של צבע או גודל המכשיר, ובהינתן העובדה שהנהג הציג סרטון הממחיש את קושי הראייה מהניידת, לא ניתן להרשיע ברף הפלילי הנדרש", נכתב בהחלטה. עדות האישה, שנחקרה בהרחבה, נותרה עקבית ואמינה לאורך כל ההליך.

זירת תאונה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

העבירה שחמקה מהתביעה

במהלך מפתיע, הבהירה השופטת קריספין כי הסיטואציה שתיאר הנהג – שבה הנוסעת מחזיקה את המכשיר בסמוך לגופו כדי שיקשיב לשיחה – היא אמנם לא "אחיזה בטלפון נייד" כפי שנטען בכתב האישום, אך היא בהחלט עשויה להוות "נהיגה בחוסר זהירות". למזלו של הנהג, התביעה לא ביקשה להרשיעו בעבירה החלופית הזו מבעוד מועד.

פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים אחרונים שבהם בתי המשפט לתעבורה מקפידים על רף הוכחה גבוה במיוחד. רק לפני מספר שבועות זוכה נהג שפגע בילד, לאחר שהתגלו סתירות בעדות האם, ובמקרה נוסף בוטל דו"ח בגין נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית עקב מחדלי אכיפה טכנולוגיים.

שוטר תנועה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

התיק נסגר, הדו"ח בוטל, והנהג יצא מהאולם עם לקח חשוב על הגבול הדק שבין זהירות לעבירה. השופטת הבהירה כי גם אם הנהג לא החזיק פיזית את המכשיר, על נהגים להיזהר ממצבים שבהם הנוסעים מחזיקים טלפונים בסמוך לגופם בזמן נהיגה – מצב שעלול להיחשב כחוסר זהירות.

יצוין כי בשנים האחרונות מתגברת המגמה של בתי המשפט לדרוש מהתביעה ראיות מוצקות יותר בתיקי תעבורה, במיוחד כאשר מדובר בעבירות המבוססות על תצפית חזותית בלבד. עדכונים נוספים בהמשך.