שופטי בג"ץ קבעו לפני זמן קצר (חמישי) כי אין במידע החדש שהובא בפניהם כדי לפגוע בהחלטה הנוגעת למינויו של רומן גופמן. קביעה זו נחשבת למכה משמעותית עבור היועצת המשפטית לממשלה, אשר ניסתה פעם נוספת לטרפד את המינוי המדובר אך לא עלה בידה לשכנע את השופטים בצדקת טענותיה.

אף על פי שהחלטה רשמית וסופית טרם התקבלה בתיק, עמדת השופטים שהוצגה כעת מבהירה כי המכשולים המשפטיים שהוצבו לאחרונה לא שינו את דעת המותב. הדיון התמקד בשאלה האם הנתונים החדשים מחייבים בחינה מחדש של המינוי, ובית המשפט השיב על כך בשלילה.

המהלך האחרון של היועצת המשפטית לממשלה נועד לעצור את קידום המינוי, אולם נראה כי הניסיון לא צלח בשלב זה. המידע שהוצג לאחרונה נבחן על ידי השופטים, אשר סיכמו כי "אין במידע החדש כדי לפגוע בהחלטתו הנוגעת לגופמן" ובכך סללו את הדרך להמשך התהליך חרף ההתנגדות.

המהלך של גלי בהרב-מיארה התבסס על טענה כי בידיה "מידע שיש להביאו לידיעת בית המשפט - מידע שגופמן היה צריך להעביר בעצמו".

לפי המידע, שהגיע מיועמ"ש המוסד, הועלו טענות כי גופמן ניסה לכאורה להשפיע על המשך העסקתו של ראש חטיבת ההפעלה לשעבר, תא"ל ג', בשעה שגופמן אמור לשמש כמפקדו העתידי בארגון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף בחריפות את הניסיונות לפסול את המועמד מטעמו והבהיר כי "מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד ושב"כ כפופים ישירות לראש הממשלה על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בג"ץ - ולא התקשורת".

נתניהו הוסיף לשבח את מזכירו הצבאי וציין כי "רומן נבחר על ידי - ראש הממשלה - להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל - והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל". למרות המחלוקת המשפטית והתנגדותו של ראש המוסד המכהן דדי ברנע, גופמן כבר החל בשבועות האחרונים הליך חפיפה במשרדי הארגון ואף הוקצה לו משרד לטובת העניין.

בג"ץ אמנם אישר ליועמ"שית להגיש את העדכון החסוי בתיק, אך הגביל זאת להגשה "בלי שינוי חזית או תוספות". כעת, עם קביעת השופטים כי הנתונים אינם משנים את תמונת המצב המשפטית, נראה כי הדרך להשלמת המינוי נותרה פתוחה חרף ההתנגדות מצד הדרגים המשפטיים והמקצועיים.