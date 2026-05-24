ערוץ טלוויזיה מסחרי חדש עומד לעלות לאוויר בישראל ושמו - ערוץ 16. בניגוד לערוצים החדשותיים כמו i24 או ערוץ 14, הערוץ החדש צפוי לשדר גם תוכניות בידור וריאליטי לצד מהדורות חדשות.

בעל השליטה בערוץ הוא איציק (יצחק) חדד, בעלי חברת יחוד - חברה לבניין המחזיקה בקבוצת יחד הבונים. חדד משמש גם כיו"ר ארגון הקבלנים של אשדוד והשפלה וכחבר בנשיאות התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

צוות ההקמה: ותיקי התקשורת

לצד חדד מעורב בהקמת הערוץ רם לנדס, איש תקשורת ותיק שהיה חלק מצוות ההקמה של חדשות ערוץ 2 והקים וניהל גם את חדשות ערוץ 10. לצוות ההקמה הצטרף גם איתי וולמן, שמונה למנכ"ל הערוץ.

וולמן, לשעבר מנכ"ל ערוץ 14, החל את דרכו בתקופת שידורי הניסיון של ערוץ 2 במסגרת משרד התקשורת. בהמשך עסק בהפקות טלוויזיה, פרסומות וניהול מיזמי מדיה ודיגיטל.

אולפנים משוכללים ברמת אביב

אולפני הערוץ המשוכללים נבנו ברמת אביב, באתר בו שידרה בעבר הטלוויזיה החינוכית. המתקנים עברו שיפוץ מקיף והותאמו לצרכי הפקה מודרניים.

על פי ההודעה של הערוץ, לוח השידורים צפוי לכלול מהדורות חדשות יומיות ללא אג'נדות אישיות, עם הפרדה מוחלטת בין מידע חדשותי לדעות אישיות. בנוסף, הערוץ ישדר תוכניות אולפן, אקטואליה, תרבות, בידור וריאליטי, יצירה מקורית ותוכן דוקומנטרי.

כידוע, בשנים האחרונות חלה התרחבות משמעותית בשוק התקשורת בישראל, עם הקמת ערוצים חדשותיים נוספים והתחזקות התחרות על קהל הצופים. ערוץ 16 מצטרף למגמה זו, אך בוחר בנישה שונה - שילוב של חדשות ובידור תחת קורת גג אחת.